WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW Je verstaat het bijna niet in WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW al het politieke geweld in de Haagse arena maar WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW het is Joostje Eerdmans WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW die dan misschien niet nodig is in de formatie WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW maar wel nodig bleek WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW toen het land (nou ja, een paar twitteraars) in WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW rep en roer was omdat het WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW luchtalarm dreigde te worden afgeschaft en we dan WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW nooit meer grappen zouden kunnen maken over de WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW Russen, gelukt. Joost kwam, Joost zag en WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW WIEUW pakte een politieke zege voor JA21. Hatsee.