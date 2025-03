Hè get, het gaat helemaal niet goed met karikatuur rechts, dat er het afgelopen jaar nog in slaagde het luchtalarm te redden, opriep om het leger in te zetten tegen mensen die vuurwerk afsteken en (geen idee, later uitzoeken, red.). Leden verlieten in 2024 massaal JA21 - liefst 18,6 procent gaf er de brui aan (ter vergelijking: het noodlijdende NSC verloor 9,3 procent van z'n ledenbestand). Zo zie je maar weer, gezond verstand brengt je nergens in het leven. Misschien een idee om partijverlaters strenger te straffen, het leger op ze af te sturen of ze desnoods uit te zetten. Het is dat of accepteren dat het uitgaanscircuit straks een enorme kudtmuziek draaiende discjockey rijker is.