Hoe is het eigenlijk met... het demonstratieprotocol van universiteiten ? U weet wel, dat document dat incompetente managers hebben opgesteld om een theoretisch kader uit Excel op de werkelijkheid uit GTA V te plakken. Nou. Op de Universiteit Leiden, loctie Wijnhaven Den Haag gaat het niet zo goed. Zie deze video, volgens de filmert (een student) van vandaag, van een paar lui die gezellig gemaskerd in een onderwijsgebouw Bibi Netanyahu en zijn makkers voor de laatste keer waarschuwen. Dat mag dus niet . Maar het gebeurt dus wel. En dat, op een universiteit die zijn uiterste best doet mee te buigen met alle absurde eisen van het demonstrerend tuig. Meer filmmateriaal, van gisteren, hieronder. En na de breek: hoe het ook kan.

Het bestuur van de TU Delft (bekend van: niet zulke handige acties de laatste tijd) heeft een statement op de site geplaatst naar aanleiding van de Pro-Palliedemonstraties die zelfs ook daar plaatsvinden. En u raadt het nooit: de TU Delft publiceert géén lijst van samenwerkingen met Israëlische instellingen. "We hebben besloten om geen lijst te publiceren van samenwerkingen met één individueel land omdat we ons zorgen maken over de sociale veiligheid van betrokken wetenschappers en studenten, een risico dat niet ondenkbeeldig is gezien de manier waarop de huidige maatschappelijke discussie woedt." En verder: "Onze gesprekken met actievoerders verlopen respectvol. Zij verdienen daarvoor een compliment. Dat neemt niet weg dat wij verschil van opvattingen hebben over samenwerkingsverbanden. Het beëindigen of bevriezen van alle contacten met onderwijsinstellingen van een land biedt geen oplossing. We vinden het van belang om in dialoog te blijven met studenten en collega’s uit conflictgebieden, omdat juist zij kunnen bijdragen aan verandering." Zo kan het natuurlijk ook.