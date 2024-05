Hee. Dat het optreden van rector-magnificus Peter-Paul Verbeek van de UvA bij Nieuwsuur niet heel sterk was lijkt ook bij academisch Nederland te zijn ingedaald. Verbeek bevestigde in het interview wat eigenlijk al lang duidelijk was, namelijk dat de 'studentenprotesten' al lang gekaapt zijn door vertegenwoordigers van Al-Qassamsterdam. Of zoals hijzelf zei "leden van organisaties die enorm betrokken zijn met bedekt gezicht".

Dat onderhandelen met gemaskerde figuren is niet heel sterk, stellen de Nederlandse universiteiten in een demonstratieprotocol dat in de steigers staat. "Als je bestuurlijke afspraken wil maken, moet je weten met wie je afspraken maakt", aldus Jouke de Vries van Universiteiten van Nederland zondag bij Buitenhof. _"_Het is heel ingewikkeld aan het worden. Het begint vreedzaam, maar wordt dan gekaapt door andere groepen. Andere groepen denken: we willen rellen." Goh.

In de toekomst dus een identificatieplicht bij onderhandelingen. Toch jammer, want ondergetekende heeft wel iets met maskers.