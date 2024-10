Je moet natuurlijk een flinke plaat voor je kop hebben als je het in je bolle harses haalt om uitgerekend op 7 oktober tegen Israël te gaan demonstreren - of je hebt thuis naast je op de bank een of andere totaaldrol die je geen enkele morele en ethische weerstand geeft waardoor je denkt dat je vecht voor de goede zaak, of je zit zó met je kop vast in het konijnenhol dat er geen uitgang meer is, of je bent gewoon knettergek. 8 oktober, weer een dag enzo. Pure provocatie van totale clowns: voor een deel beroepsquerulanten, rare extreemlinkse figuren, krakers, ongedouchte Spanjolen en voor een deel UvA-grieten die tussen het drinken van natuurwijn door iets te veel geloven in de flyers van GroenLinks. Havermelk-antisemitisme. Er is ook NIKS te winnen, maar alles te verliezen: sympathie, begrip. Het doet niemand goed, behalve de egootjes van de schreeuwers zelf: goh nou kijk eens ons dapper deugen. Applaus hoor. Enfin, nu moet DILAN YESILGÖZ van de vvd (!) ons gaan uitleggen waaróm die schrale lui uitgerekend op 7 oktober in die stationsgebouwen gaan blèren. Antisemitisme. "Het is wel wat het is. Laten we eerlijk zijn." En de NS stond erbij. En de NS keek ernaar. En de trein vertrok naar het oosten.