Okee even heel eerlijk: het was niet echt vuurwerk vandaag, die APB. Vanochtend begon Timmerfrans, die is tegen het kabinet, 's middags kwam Greet en die is juist vóór het kabinet, er was wat over meloenen en toen gingen ze pas eten. Gelukkig was het daarna de beurt aan Nicolien van Vroonhoven van NSC, die haar verhaal over de hypothetische afkeuring van een toekomstig Koninklijk Besluit na een nog niet geschreven advies van de Raad van State over de asielcrisis moest gaan verdedigen. Dat deed ze hakkelend en kreunend en niet bepaald dragend gemotiveerd, maar echt spannend wilde het toch niet worden omdat het nu eenmaal moeilijk debatteren is over een besluit dat nog niet is genomen, en dan ook nog met iemand die slechts tijdelijk de fractievoorzitter is van een soort van eenmanspartij waarvan die ene man er niet is. En dan krijgen we zo nog Dijk, Van der Plas, Van Baarle (meloen), Ouwehand (meloen), Baudet (NEXIT), Stoffer, Bikker (dit keer geen meloen), Dassen én DJ Jopie. Dat wordt nachtwerk. In het stamcafé.

UPDATE 21:55 - Dat was Jimmy Dijk alweer. Die is er dus ook nog. Dit eindelijk een beetje op.

UPDATE 23:29 - Haha Van der Plas is klaar en we krijgen een plaspauze.

UPDATE 0:17 - Van Baarle en Ouwehand hebben zonder interrupties gezegd dat ze het allemaal pet vonden. Nu Baudet, die zijn jasje weer heeft aangedaan.