Nou de Algemene Politieke Beschouwingen zijn begonnen hoor. Frans Timmermans is tegen dit kabinet, tegen serieus nadenken over inkomenspolitiek en Caroline van der Plas is tegen politiek debat. Dat weten we nou allemaal wel. Maar zijn er ook nog mensen ergens vóór? Geert Wilders natuurlijk! Dat is van nature een positivo, die alles altijd alleen maar geweldig vindt en voor het glas altijd halfvol is. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat we met die brief over een opt-out niks zijn opgeschoten, maar je kunt ook zeggen dat die brief toch maar mooi is verstuurd. Volgens Geert zelf (zie boven) zit er wel degelijk vuurwerk in zijn toespraak, en dat gaan we NU live meemaken, stream na de breek.

UPDATE 15:39 - Hè hè. Dat was Wilders. Nu nog AL die anderen. 10 minuten pauze.

UPDATE 16:13 - Jetten ging al een stuk sneller, hij is het verrassend genoeg niet eens met de regering. Als we nou een beetje opschieten dan zijn we nog voor een diner bij Nicolien van Vroonhoven en dan wordt het misschien een beetje spannend.