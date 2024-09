Lege stoeltjes in de collegezaal voor de opleidingen genderstudies op 7 oktober. Op sociale media wordt namelijk opgeroepen tot een nationale staking. Een mooi initiatief om de Israelische slachtoffers van Ham... OH NEE. Het is een protestactie tegen 'een jaar genocide' door ISRAHELL. 7 oktober betekent voor de pro-Palestijnse jongeren het begin van de Israëlische militaire operaties in Gaza, uiteraard wordt er in de aankondiging met geen woord gerept over wat er nog meer gebeurde op die dag. Overigens wordt in de comments door ene 'Anouk' een interessante vraag gesteld over de protestacties. "Ik vraag me wel serieus af of we deze demonstraties niet eenn tandje moeten intensiveren. We protesteren al bijna een jaar en precies niks is veranderd. Moeten we niet gewoon alle ruiten van Israel-sympathising bedrijven ingooien ofzo?"

Verder roept het bericht op tot "geen consumptie" op 7 oktober. Dat wordt dus een dag van tegenvallende verkoopcijfers voor Monster Energy. Of de consumptie van Hamas-progaganda op de bewuste dag ook wordt gestopt, is onduidelijk.