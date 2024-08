Hier een periodieke herinnering dat we met z'n allen in gigantische kuttijden in een gigantisch kutland leven. "Hakenkruizen op de tuinpoort, doodsbedreigingen en vuurwerk in de tuin. Volgens een joods echtpaar uit Rhenen werden zij jaren lang geterroriseerd door buurtbewoners. Ze willen zo snel mogelijk verhuizen, maar hebben nog geen nieuwe woning."

Rhenen is op het oog een gereformeerd plaatsje met panda's waar je niet dood gevonden wil worden, maar blijkt dus ook nog een antisemitisch gereformeerd plaatsje met panda's waar je niet dood gevonden wil worden. De intimidatie van het Joodse stel begon toen ze er kwamen wonen in 2019, maar sloeg - volgens bekend patroon - totaal de pan uit na 7 oktober vorig jaar. "De tuinpoort werd vernield en op drie verschillende dagen werd vuurwerk in de tuin gegooid. Het echtpaar woont niet meer in hun eigen woning, maar zit ergens ondergedoken. Hun hond hadden zij al weggedaan, onder andere omdat buurtbewoners chocola in de tuin zouden gooien."