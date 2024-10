UNIFIL heeft sinds 1978 de taak de vrede in het zuiden van Libanon te bewaken. Recht onder hun observatieposten zijn door Hezbollah complete tunnelnetwerken en bunkercomplexen uitgegraven, binnen honderden meters van de grens. Raketten, scooters en wapens stonden klaar om Israël net zoals 7 oktober binnen te vallen. Dat gebeurde niet, omdat Israël het grensgebied al had geëvacueerd.

Een halve eeuw probeerde UNIFIL een wapenstilstand te behouden. Wie ziet wat er allemaal onder hun observatieposten in keiharde rotsgrond weer is uitgeboord, gaat twijfelen over hun neutraliteit. Misschien heeft UNIFIL die niet vrijwillig ingeleverd, maar van een effectieve vredesmissie is niets meer over. Ze hebben weinig tegengehouden en nog minder gerapporteerd. Zuid-Libanon was verloren.

UNIFIL kan fysiek nog wel aanwezig zijn, de reden waarvoor ze er zijn, is al jarenlang vertrokken. De ziel is eruit. De vraag is een beetje wat ze nog observeren en voor wie. Wapenopslagplaatsen van Hezbollah exploderen onder en naast woningen, secundaire explosies bewijzen het misbruik van menselijk schild. Libanon had de opdracht militanten zoals Hezbollah uit Zuid-Libanon te verwijderen.