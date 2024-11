Na gewelddadigheden van meer dan een jaar is vannacht de wapenstilstand tussen Israël en Libanon (formeel niet met haatclubje Hezbollah) ingegaan, na een laatste avond van keiharde bombardementen op Beiroet. Het luchtalarm viel stil, op straat was vreugdevuur te horen en burgers keren inmiddels terug naar hun huizen Zuid-Libanon. De deal houdt in: een wapenstilstand van 60 dagen, door de onderhandelaars omschreven als de fundering voor een langere wapenstilstand. Strijders van Hezbollah zullen wegtrekken van de grens met Israël, en Israëlische troepen zullen Libanon verlaten. Voor een eventuele deal over Gaza betekent de staakt-het-vuren in Libanon: niks. Nou, fijn he, elkaar gewoon in leven laten. Gif pies a sjans en allemaal kappen nu!