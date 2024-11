Met een staakt-het-vuren ophanden toch nog even alle ballen op Beiroet, dat is wat er momenteel gebeurt in het conflict tussen Israël en Libanon. Mogelijk het slotakkoord voor de wapenstilstand definitief ingaat, mogelijk balorigheid omdat het allemaal te lang duurt met die overeenkomst. Dikke pluimen rook stijgen op uit Dahieh, de wijk onder 'controle' van Hezbollah en tevens de wijk waar Hassan Nasrallah in z'n rattenbunker onaangekondigd bezoek kreeg van een JDAM. Een surreëel beeld van de skyline van Beiroet zojuist, nadat Israël al waarschuwingen uitgaf voor aanvallen op meer dan twintig gebouwen. Er heerst chaos in de stad.

Volgens het niet geheel onbevooroordeelde Israël het volgende: "The fast and extensive wave of airstrikes was carried out by eight fighter jets, according to the military. Seven buildings targeted in the strikes were used by Hezbollah for the management and storage of funds, the IDF says, including headquarters, vaults and branches of the Al-Qard al-Hasan association, known to be used by Hezbollah as a quasi-bank. The other 13 sites included a Hezbollah aerial forces center, an intelligence division command room, weapon depots, and other military infrastructure." Aan de andere kant, volgens deze niet geheel onbevooroordeelde 'independent Lebanese geopolitical commentator': "Beirut is being carpet bombed right now. Israel is seeking to kill as many Lebanese civilians as possible in the final hours before the so-called 'ceasefire'." Enfin, kies uw team maar weer he! Staakt-het-vuren WANNEER precies?

Bonusnieuws vanaf het westelijk front, alwaar Italiaanse troepen (Lazio-fans, met wél een vervelende reputatie) stuiten op de Halsema-linie. Toeval wil dat Marokkaans-Amsterdamse knokploegen en Lazio-supporters qua antisemitisme elkaar de hand kunnen schudden maar dat is voer voor het hoefijzermodel. Later weer meer!