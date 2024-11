Im Westen nichts Neues, maar in het noorden wel! Axios (betrouwbaar) meldt het volgende: "Israel and Lebanon have agreed to the terms of a ceasefire agreement to end the Israel-Hezbollah conflict, a senior U.S. official told Axios on Monday. The parties have not yet announced an agreement." De verwachting is dat het oorlogskabinet van Israël er dinsdag een officiële klap op geeft. De laatste dagen gaan er meer verhalen rond dat een staakt-het-vuren nabij is, zo tekende ook De T. op uit de mond van de Israëlische ambassadeur in de VS. De laatste dagen waren de aanvallen over en weer juist weer wat heviger, met vanuit Hezbollah meer dan 250 afgevuurde raketten in een dag tijd. De Verenigde Staten hebben zich actief bemoeid met de deal; deze maandag is hun belangrijkste Midden-Oosten-diplomaat (Dan Shapiro) in Israël om met minister van Defensie Israel Katz en andere hoogwaardigheidsbekleders te babbelen.

Als Hezbollah aan de ketting ligt is het nog de vraag wat Iran gaat doen. Het morele kompas van de geopolitiek in het Midden-Oosten heeft namelijk gesproken: