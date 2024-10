In Israël hebben de vredesstrijders van de Prins Hendrikkade (namelijk Hezbollah) een verzorgingshuis geraakt: om precies te zijn het 'Nederlandse' verzorgingshuis Beth Juliana in Herzliya, even ten noorden van Tel Aviv. Een gebouw werd geraakt door brokstukken van een neergehaalde drone. In Beth Juliana verblijven zo'n 200 bewoners, onder wie nog een aantal Holocaustoverlevenden. Het verzorgingshuis werd in 2020 nog bezocht door koning Willem-Alexander - zie foto boven, en een video van het bezoek is te vinden bij de NOS.