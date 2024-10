Beste Nederlanders in Libanon,

Hopelijk gaat alles goed met u en bent u allemaal veilig.

U heeft gemerkt dat het reisadvies voor Libanon vorige week op rood is gezet. Dat is omdat de ontwikkelingen in Gaza en in Israël - en met name aan de Libanees-Israëlische grens- onvoorspelbaar zijn. Dat leidt tot verhoogde spanningen in Libanon. De ambassade moet ook rekening houden met de mogelijkheid dat het geweld aan de zuidgrens zich uitbreidt naar andere delen van Libanon. Wij roepen daarom iedereen op om Libanon zo snel mogelijk te verlaten en er niet naartoe te reizen. Ik begrijp dat dit niet voor iedereen logisch klinkt; misschien merkt u in uw eigen omgeving op dit moment niets van de toegenomen onveiligheid. Of misschien woont u al jaren in Libanon. Wat is voor u dan wijsheid nu dit reisadvies veranderd is?

De ambassade en het ministerie baseren het advies op de (dreigende) veiligheidsituatie, de veranderingen die we daarin waarnemen en de weerbaarheid van de lokale autoriteiten. Kijk hier voor meer informatie over hoe reisadviezen worden gemaakt. Vanuit Israël en Libanon worden in het grensgebied raketaanvallen en beschietingen uitgevoerd. Het is onvoorspelbaar of dit geweld zich uit zal breiden naar andere delen van Libanon. We zagen de afgelopen tijd dat de situatie snel kan veranderen. Ook zien we dat we, als ambassade, u hierdoor minder goed kunnen helpen, mocht u toch in nood zijn.

Evacuatie door de Nederlandse overheid is op dit moment niet aan de orde. Uit voorzorg worden hier wel voorbereidingen voor getroffen, maar het is geen gegeven dat een evacuatie plaats kan en zal vinden wanneer het conflict verder escaleert. Ons advies is daarom: vertrek, met commerciële luchtvaartmaatschappijen, nu dat nog mogelijk is. Wacht niet tot het te laat is.

===

Naschrift GeenStijl Reisadviezen. Bovenstaand bericht staat al bijna EEN JAAR op de oewebsite van Rijksoverheid. (Zie ook: Update 24 oktober 15.52.) Wie als Nederlander nog in Libanon is, moet het lekker zelf weten en er NIET OP REKENEN dat Nederland mariniers alsook militaire toestellen naar Beirut stuurt om u op te halen. Jammer de bammer voor u. Eigen schuld, dikke fosforbult.