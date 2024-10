Goedenavond wederom, maar een minder goede avond voor iedereen in Libanon: Israël heeft aangekondigd vanavond en vannacht een 'significant wave of attacks' uit te voeren op doelwitten in Libanon - en de ellende is reeds begonnen. De belangrijkste doelwitten zijn vestigingen en afdelingen van Hezbollahs alternatieve bank Qard Al-Hassan (AQAH), wat in 1982 begon als een soort islamitische liefdadigheidsinstelling en tegenwoordig opereert als financiële instelling. Het is vermomd als non-profitorganisatie en staat sinds 2007 op de zwarte lijst van de VS. Hezbollah heeft AQAH nodig om terroristische activiteiten te financieren, zoals het betalen van soldaten en officieren, met geld dat 'natuurlijk' afkomstig is uit Iran.

Er zijn hedenavond meerdere waarschuwingen afgegeven dat burgers zo snel mogelijk moeten vertrekken uit bepaalde gebieden - voornamelijk rond deze 'financiële faciliteiten' van Hezbollah. Deze communicatie wordt gedaan door Avichay Adraee, de IDF-woordvoerder in het Arabisch. In Beiroet schijnt inmiddels paniek te zijn uitgebroken - hoe kan het ook anders, bij een aangekondigde grootschalige aanval op een club met veel tentakels, diep verweven in de maatschappij. Waar ben je veilig? Bij wie ben je veilig? Wanneer ben je veilig? Beiroet was ooit: het Parijs van het Midden-Oosten. Nu is het een hel. LIVESTREAMS na de klik.

Update 22:50 - Tok, daar stort weer een gebouw in