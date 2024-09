Meer dan 12 uur na de Israëlische aanval op bunkers onder woongebouwen in de wijk Dahieh in Beiroet, waar zich op dat moment de hoge leiding van Hezbollah zou bevinden, is het lot van leider Hassan Nasrallah nog onduidelijk. Een statement van Hezbollah kwam er evenwel nog niet, en een grootschalige raketbarrage op Israël ook nog niet: in Israël is er goede hoop dat de kop van de slang is afgehakt. De IDF communiceerde vannacht wel de dood van Muhammad Ali Ismail, en zijn plaatsvervanger, leiders van de zuidelijke raketdivisie in Libanon, verantwoordelijk voor het afvuren van die ballistische raket die werd onderschept boven Tel Aviv.

Na de aanval op het hoge kader was het feest nog niet voorbij, want de IDF riep burgers op te vertrekken van bepaalde plekken in het dichtbevolkte Dahieh, omdat Hezbollah er wapenopslagplaatsen onder woongebouwen verstopt zou hebben. Rond middernacht Nederlandse tijd begon die reeks aanvallen; op beelden zijn hevige explosies én grote 'secondary' explosies te zien, wat inderdaad zou duiden op ontploffende munitie. Het zorgde voor chaos in Beiroet, waar veel mensen hun woning verlieten om te schuilen op grote open plekken, zoals in parken en op het strand. Inmiddels is het weer licht en is de destructie goed te zien: veel schade, verwoesting en ingestorte gebouwen.

In Syrië zijn mensen alvast de straat opgegaan om de dood van Nasrallah te vieren, terwijl ze in Iran dan weer de straat op zijn gegaan om de Israëlische aanvallen te veroordelen. Mogelijk horen we vandaag of (en hoe) Nasrallah nog leeft, mogelijk ook niet: volgens de New York Times zou het weken kunnen duren tot zijn lot bekend is.

Update 07:07 - En de aanvallen over en weer gaan weer door. De IDF communiceert doelen in de Bekavallei aan te vallen, terwijl het Code Rood is in de regio Haifa. Er zijn explosies (onderscheppingen door de Iron Dome) te zien en te horen in Nazareth. JEZUS!

Update 07:15 - Ondertussen gaat deze video rond van een café in Tel Aviv. Er wordt gezongen: "Yalla ya Nasrallah, we will fuck you Inshallah, we will return you to Allah, with the entire Hezbollah"

Update 07:39 - Cover van de Libanese aan Hezbollah gelieerde krant Al Alkhbar: "Dit is totale oorlog"