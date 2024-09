#BREAKING : ⚠️🇮🇱🇱🇧 Hezbollah launched a Qader 1 ballistic missile at central Israel, targeting the Mossad headquarters near Herzliya. Israel's David's Sling defense system intercepted the missile. In response, the IDF struck the missile launcher, located in Nafakhiyeh, southern🇱🇧… pic.twitter.com/O2maiHQbG1

Opmerkelijk hè, hoe hier in het Tegel-genomineerde NOS-24-uurs-liveblog met updates om 02:30 en 04:30 niets over te lezen of zien valt. Maar goed, hedenochtend onderschepte IDF's middelgrote verdedigingsplatform David's Sling [_zie uitleg onderstaand_] Hezbollahs eerste ballistische raket, en wel direct BOVEN TEL AVIV.

Hezbollah laat weten dat het de raket om 06:30 plaatselijke tijd lanceerde, het een Iraanse middellangeafstands Qadr-110 (wiki) betrof en het doelwit het Mossad-hoofdkwartier was, als wraakpoging op het pieper- en walkietalkiefiasco.

De IDF laat weten de lanceerlocatie kort daarna te hebben vernietigd. Ook zette de Israëlische luchtmacht het offensief tegen Hezbollah afgelopen nacht onverminderd voort: "The IDF says the targets included Hezbollah operatives and dozens of weapon depots storing cruise missiles, launchers for precision missiles, and other infrastructure."

Hezbollah heeft de dood van de commandant van hun 'raketdivisies' Ibrahim Qubaisi gisteren te Beiroet inmiddels bevestigd.

De IDF blijft Libanese burgers waarschuwen dat het nog niet veilig is om terug te keren naar een aantal zuidelijke gebieden. Inmiddels zijn er zo'n 500.000 van hen op de vlucht, dat lees je dan weer wel bij de NOS.

Naschrift 09:25 - Dit hadden we gisteren gemist, maar Hezbollahs hoofdsponsor Iran lijkt écht in te binden en in plaats van al zijn gewicht achter Hezbollah te gooien zegt Irans MinBuz nu dat zijn land "klaar is onderhandelingen over Irans nucleaire programma's te hervatten"! Dit is groot nieuws hoor.