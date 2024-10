Zojuist is de Airbus A330 vertrokken vanaf Beiroet International Airport. Het vliegtuig is onderweg naar @VlbEindhoven . Nederlanders konden zich tot 17:00 vanavond aanmelden bij @MinBZ als ze hulp nodig hadden voor vertrek uit Libanon. Morgen vertrekt nog een tweede vlucht. pic.twitter.com/XQMoZTRyme

Geen MinDef Ruben Brekelmans vanavond op Eindhoven op de "Nederlanders" te verwelkomen. Ook geen defensiestas Gijs Tuinman (die is lobbyen in de provincie voor munitieopslagen, oefenterreinen en dikke schietkampen). Nee, de honneurs worden waargenomen door de SecGen van Het Departement. En hopelijk heeft deze hoge ambtenaar een pin-apparaatje bij zich, waar alle evacués ff mogen aftikken voor deze wel erg makkelijke enkele reis NAAR HUUS. Hezbollah in Libanon begon op 8 oktober raketten af te vuren op Israël, Nederland zette het land op 24 oktober 2023(!) op ROOD in de BuZa ReisAdvies-0-Meter met de woorden GA ER NIET HEEN en/of VERTREK NU HET NOG KAN. Maar daar hadden 300/400 "Nederlanders" schijt aan. En nu mogen Onze Jongens/Meisjes van Defensie het vuile werk opknappen op een luchthaven waar de bommen nu wel heel erg dichtbij komen en er kisten met levende Iraniërs landen. Onze luchtmacht is geen low cost carrier, BETALEN stelletje aso's! (Ook schandalig. Huisdieren mochten NIET mee op de evacuatievlucht. En dat op Dierendag.)

Schoof: rekening in toekomst naar repatrianten

Premier Schoof opperde op zijn wekelijkse persconferentie dat Nederlanders in de toekomst mogelijk moeten betalen voor hulp bij terugkeer, als ze negatieve reisadviezen negeren. Hij zegt dat die er niet voor niets zijn.

GELAND: Met 100+ "Nederlanders" aan boord