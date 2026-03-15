Ja wij lazen dus een poosje terug een recensie van De overbodigen, de nieuwe roman van Herman Koch, in NRC. Thomas de Veen gaf 'm één bal, en dat mag, Thomas weet immers heel veel over literatuur en wij niet, wij lezen boeken gewoon omdat we dat leuk vinden, om even onze gedachten te verzetten, te ontsnappen aan de wereld, terwijl Thomas juist boeken leest om chocola te maken van de wereld, wat uiteraard ook prima is, alleen resulteert het erin dat hij vindt dat schrijvers ook boeken moeten schrijven die hem vertellen hoe de wereld in elkaar zit, en bij voorkeur ook hoe hij zich tot die wereld moet verhouden. Hij vindt morele oordelen een morele verplichting, en verwacht dat iedereen dat met hem eens is. Zo kan het dus gebeuren dat Thomas een roman leest waarin hoofdpersoon Herbert een immorele hufter is, waardoor hij wat begint te zwatelen over "idiote-maar-reële importheffingen" en "een bijna-invasie van Groenland", al is onduidelijk wat dit met Herman Koch te maken heeft, die is namelijk bepaald geen econoom en bovendien te ziek om in zijn eentje Groenland te veroveren dan wel niet verdedigen. Afijn, Thomas vraagt zich vervolgens af: "Is De overbodigen dan misschien toch een zinnig en waardevol boek, omdat de roman toont hoe de moraal in trumpiaanse tijden buitenspel staat?" Even later: "Misschien wil Koch waarschuwen, door dit mensbeeld te tonen, dat zo onontkoombaar cynisch is?" Weer iets verder noemt hij het verhaal "belachelijk" en "onredelijk", en roept vervolgers schrijvers en lezers "die niet willen dat de wereld zo werkt" op om "in verzet te komen" door "redelijk te blijven nadenken" en te "eisen dat iedereen dit doet". Mogelijk verwacht hij geëngageerde literatuur omdat hij zelf geëngageerde literatuurrecensies schrijft. In ieder geval mondt wat begint als een boekrecensie uit in een tamelijk warrig pamflet, dat weinig tot niets zegt over het werk dat Thomas bespreekt - een beetje zoals dit topic, kortom.

Nu we het er toch over hebben: uitstekende roman, we raden 'm van harte aan, Herman Koch stelt nooit teleur.