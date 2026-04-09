De Nederlandse Literatuur onder Lieuwma en Lichtenbergs Loep
Literair StamCafé - LIVEBLOG IRAN HIERRR
Je vraagt je weleens af: 'Wat is nou nog De Nederlandse Literatuur?' Want zei je vroeger 'De Nederlandse Literatuur', dan zei je Reve, Hermans, Mulisch, Multatuli, Vondel, Couperus, Vestdijk, Wolkers, Haasse, Nescio, Nooteboom, Minco, Annie M.G., Van Schendel, Du Perron, Roland Holst, Bordewijk, Thijssen, Campert, Komrij, 't Hart, Dorrestein, maar ook Van der Heijden, Brouwers, Meijsing, Grunberg, Te Gussinklo, Zwagerman, De Jong, Noordervliet, Van Keulen, Bouazza, Bernlef en Rosenboom.
Maar zeg je tegenwoordig 'De Nederlandse Literatuur', dan antwoordt het besmette literaire inteeltwereldje gewoon zelf, en dan hoor je namen als Bab Gons, Gons Bab, Gab Bons, Saskia Noort, Tommy Wieringa, Splinter Chabot, Ilja Leonard Pfeijffer (vanwege zijn mooie haar), Roxane van Iperen, Alma Mathijsen, Daan Borrel, Tobi Lakmaker, Maartje Wortel, EUS en... Doortje Smithuijsen. En die schrijven niet te lezen rommeltroep die pijn doet aan de ogen en steekt in het hart.
Terwijl het evident is dat iedereen die De Nederlandse Literatuur écht een warm hart toedraagt maar één naam kan noemen als er wordt gesproken over De Nederlandse Literatuur. De aanvoerder van 's lands literaire canon. Een letterkundig icoon. Een symbool dat ver boven de literaire wereld uitstijgt. We hebben het uiteraard over Pieter Waterdrinker. Want Pieter Waterdrinker ís de Nederlandse Literatuur. De Grote Één. Alleen wordt hij nooit eens genoemd, nooit eens besproken en nooit eens gezien. Hoog tijd dat dergelijk onrecht wordt bestreden. Welaan, bij dezen.
De Nederlandse Literatuur
Tien jaar geleden (10!) verscheen deze roman. De hele oorlog in Europa van nu werd reeds voorspeld. Toch goed, dat er nog literatuur is. pic.twitter.com/gcz3phPRQ2— Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) April 6, 2026
In geen enkele krant besproken. Maar ik zeg u: een van de urgentste boeken van nu. pic.twitter.com/7LJTiGY0Of— Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) March 31, 2026
Merci Bussum! Merci Boekenweek! Ik ga weer terug naar mijn bureau... pic.twitter.com/P9vcwF5fFJ— Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) March 17, 2026
March 17, 2026
Wat vliegt de tijd! https://t.co/D5AJy2QMST— Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) March 17, 2026
Enorm van genoten, met instemming gelezen... pic.twitter.com/MMtIsM5OhC— Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) March 13, 2026
Klaar voor Den Briel... pic.twitter.com/uKP4B0dGxp— Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) March 12, 2026
Jongens, de zachtcover, vanaf vandaag in de winkels... pic.twitter.com/2AR2LGkBqu— Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) March 12, 2026
Deze hele week mag ik in Nederland lezingen geven over mijn 'oude buurman' Poetin, de literatuur en deze troebele tijden... https://t.co/4JctCG7vGw— Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) March 9, 2026
Hét literaire gere van Nederland: de tragedie
Met pijn in 't hart. Mijn column in @ewmagazinenl waarin ik de afgelopen 3 jaar bijna wekelijks in mini-essays reflecteerde over ons Europese continent in oorlog, geschiedenis, literatuur, het leven en de onvolkomenheid van de mens is gestopt. Met 'n leeg balboekje dans ik verder— Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) March 1, 2026
Dag Pieter, je laat feit en fictie nu wel heel erg door elkaar laat lopen…. Inhoudelijke heroriëntatie is de reden.— Hella Hueck (@hellahueck) March 4, 2026
