We moeten het over de koning hebben. Drie stuks eigenlijk. Het was de week van The King of Pop Michael Jackson, wiens biopic in première ging en de tongen alsmede de beentjes losmaakte. Want o wat werd-ie afgeschilderd als een icoon zeg. Mag natuurlijk niet want hij wordt er ook van verdacht vieze dingetjes te hebben uitgespookt met kinderen op zijn landgoed Neverland. De Jacksons hadden niet zoveel zin om dat in die film te proppen en daarom focuste die vooral op zijn jeugd en zijn ontwikkeling tot de grootste popster aller tijden. Een keuze, eentje die de criticasters onbetamelijk achten maar die fans alleen maar waarderen. Waar je echter niemand over hoort is dat dit verhaal al veel vaker op exact dezelfde wijze verfilmd is (hier het best). Die nogal saaie film die gedragen wordt door de songs leverde in ieder geval geweldige box office cijfers, heel veel media-aandacht en een nieuwe ster op.

En die andere King dan? Elvis. Is die niet gewoon groter dan de grootste entertainer aller tijden? De recent verschenen wervelwind van een concertfilm EPIC maakt dat toch tot een lastige vraag. Bovendien had Elvis net zo'n gouden stem, kon hij ook geweldig dansen, droeg hij tevens gekke pakken en zag hij er met die vetkuif toch best uit als een Smooth Criminal. Daarnaast was Elvis net als Michael een witte man opgegroeid met de zwarte cultuur. Alleen had Elvis de zwaardere, donkerdere stem van de twee. Gek genoeg hebben ze nooit hetzelfde nummer gezongen. Andere genres, toch apart voor twee koningen uit hetzelfde land.

Kuch, horen we u kuchen, moet die koningstitel niet gewoon voorbehouden blijven aan koning Willem-Alexander, wiens week juist voor de deur staat? Die zingt misschien niet zo prachtig, beweegt minder sierlijk, draagt saaie pakken en is niet moeders mooiste maar doet wel gewoon als enige normaal en maakt van de drie ongetwijfeld het meest aanspraak op het predicaat 'grootste bierliefhebber.' En is dat niet waar het nou juist allemaal om draait vanavond? Goed, aan u de vraag wie uw favoriet is: The King of Pop, The King of toch koning Willem-Alexander. Over smaak valt immers niet te twisten maar wel te pollen. Hieronder dus de Poll plus Muziek plus Kees' Megamix. Rest ons proost te zeggen op een koninklijke Koningsnacht. PROOST!