NOUJA: 'Energietransitie makkelijker voor rijken dan voor armen'
Wat gek zeg, onverwacht ook
Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat het zonnepanelenbezit nogal ongelijk is verdeeld tussen huishoudens met een hoog inkomen en huishoudens met een laag inkomen. En dat is heel vervelend want dat remt de energietransitie waar juist iedereen in mee moet omdat de energietransitie alleen een energietransitie is als heel veel mensen in energietransitie gaan en dat is nou net wat dit kabinet heel graag wil. Maar dat gaat dus niet want verduurzamen is nogal eh duur, de wachtlijsten daarnaast zijn lang en het stroomnet is vol. Ja en dan kom je gauw tot de conclusie dat de energietransitie makkelijker is voor de rijken dan voor de armen, zoals voetballen makkelijker is voor Frenkie de Jong van FC Barcelona dan voor Pietertje Bierdrinker van het feestteam van GFZVV Dronten, bellen makkelijker is voor Rob Jetten dan voor de doofstomme Theo Stempel en autorijden makkelijker is voor Max Verstappen dan voor Tom Waes en Ferry Doedens. En zo leren we elke dag meer en meer over de energietransitie, die goed slecht verloopt.
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