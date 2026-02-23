Kabinet-Jetten KAP ER MAAR MEE. Gitzwarte smogwolken pakken zich samen boven het Land van Laaf. De missie om van de Efteling, de echte wereld, een emissievrij walhalla te maken is definitief mislukt. Vorig jaar mei kondigde het park trots aan dat de eerste van drie stoomlocomotieven, Aagje, na een ingewikkelde operatie in Engeland volledig elektrisch door het park zou toeren. De andere treinen stonden nog op een transitiewachtlijst. Het hele plan kan nu de prullenbak in, want Aagje is alweer voorzien van een slurpende DIESELMOTOR. Wat bleek: het elektrisch rijden leverde in de wintermaanden problemen op. De accu bleek niet in staat om zowel de trein te laten rijden als de lampjes aan de wagons te doen branden. Iedereen weet; een Efteling-trein zonder sierlijke lampjes is als een wolf zonder zeven geitjes, een prinses zonder erwt en een Anton zonder Pieck. Vanaf heden is het weer uitstoten geblazen in Kaatsheuvel en spoedig zal ook de rest van Nederland de groene fata morgana zien voor wat het is. Sla uw warmtepomp maar aan gort, vervang alle windparken voor hoogovens en laat de NS weer rijden op steenkool. We are Aagje, we carry the dieselmotor.