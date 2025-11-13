Nu ook al niet meer nog steeds niet alweer niet helemaal niet meer te betalen: benzine en diesel
Ja mensen het is weer zover
Jammer kleine Fluffer, je vroeg om de Droomtelefoon, maar het geld van Sinterklaas is op. We hebben iedereen voor de gek gehouden met die stoom, dat is gewoon een rookboom en er zit 2 x 480 pk aan diesel in de Hydrograaf. Nu betaalt Sinterklaas geen accijns over scheepsdiesel want anders nemen we die vervelende Eugène Heijnen mee in de zak naar Spanje, maar dan NOG is het niet te betalen. Wie zich helemáál schots en scheel betaalt: jouw papa aan de pomp. De hoogste prijs in anderhalf jaar. Dus HIJ krijgt op pakjesavond tien liter peut en jij krijgt helemaal niks. Als goedmakertje voor jou maken we treinreizen goedkoper. Haha nee, grapje.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ANWB: 'Nieuwe verhoging brandstofprijs 26 cent per liter kost NL tankstations de kop, prijsverschil buurlanden soms 62 cent per liter'
En autorijden daarmee vanaf 1 januari onbetaalbaar
Goh wie had dat nou verwacht: Amsterdam gaat zelf niet voldoen aan eigen strenge dieselregels
Even een open deur van een vuilniswagen intrappen
Gemeente Amsterdam (bekend van het naaien van zzp'ers en mkb'ers) gaat weer nat over aankoop van 37 vervuilende vuilniswagens
Regels zijn er voor iedereen, behalve voor de gemeente zelf
Boerenprotesten in gevaar: dieseltekort dreigt
Dit land staat binnenkort: stil
LOL. 'Stekkerauto nu duurder dan benzinewagen'
En ze waren ook al vervuilender
Iets minder niet meer te betalen: benzine
We mogen bijna weer dromen