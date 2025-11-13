Jammer kleine Fluffer, je vroeg om de Droomtelefoon, maar het geld van Sinterklaas is op. We hebben iedereen voor de gek gehouden met die stoom, dat is gewoon een rookboom en er zit 2 x 480 pk aan diesel in de Hydrograaf. Nu betaalt Sinterklaas geen accijns over scheepsdiesel want anders nemen we die vervelende Eugène Heijnen mee in de zak naar Spanje, maar dan NOG is het niet te betalen. Wie zich helemáál schots en scheel betaalt: jouw papa aan de pomp. De hoogste prijs in anderhalf jaar. Dus HIJ krijgt op pakjesavond tien liter peut en jij krijgt helemaal niks. Als goedmakertje voor jou maken we treinreizen goedkoper. Haha nee, grapje.