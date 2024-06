Amsterdam tuft alle ondernemers en zzp'ers met een dieselbusje dubbel en dwars in de bek en jaagt ze met die gesjeesde milieuregels richting de rand van het faillissement / de brug, maar zelf kocht milieu-akela Zita Pels (nu overspannen) op de valreep nog eventjes een school stinkvervuilende dieselvuilniswagens. Veel kritiek natuurlijk, want óf je overtreedt je eigen stoere regels óf je kan een belachelijke afschrijving pennen. Nou, en nu is het dus dubbel definitief. De gemeente koopt 45 elektrovuilniswagens die pas vanaf 2026 inzetbaar zijn en gaat dus de eigen ruige regelgeving (2025) niet naleven. Dat wordt dus: ontheffen en doorkachelen. Ontheffingen die ondernemers niet krijgen, zij krijgen namelijk een dreigbrief met de opdracht hun spaarpotje (die was door corona al zo groot) op de kop te zetten voor zo'n waardeloze elektroruft. "Voor de 45 dieselvrachtwagens die in het eerste kwartaal van 2026 door de elektrische wagens vervangen worden is daarom een ontheffing aangevraagd. Volgens Van Buuren is er ook voldoende ruimte nodig om de nieuwe wagens te stallen en op te laden, iets dat nu 'extra lastig' zou zijn. Ook moet netbeheerder Liander verschillende onderstations verzwaren, verzwaarde kabels aanleggen en laadpalen aanleggen." Goh wie had dat nou allemaal verwacht? Nou, wat dachten we van iedereen.