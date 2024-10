Koop maar een elektrische bus en anders heb je pech. Aldus een aantal gemeenten tegen ondernemers, zzp'ers en mkb'ers, die daardoor met de rug tegen de muur (of aan de rand van het spoor) worden gezet. Elektrische werkbussen zijn peperduur, kunnen niks trekken, de occassionmarkt moet nog op gang komen, de eerste generatie busjes heeft een lachwekkende range, enzovoorts. Het is te vroeg en de transitie wordt er té snel doorheen gefrommeld. Die steden worden echter bestuurd door compleet wereldvreemde zombies - zoals dit schertsfiguur van GroenLinks - die denken dat de schilder dan wel met EEN KAR komt. Nou, die ondernemer komt dan gewoon helemaal niet meer. MAAR! "Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat ondernemers voorlopig uitgezonderd moeten worden bij de invoering van 'zero-emissiezones' in binnensteden. Een voorstel van de VVD voor een landelijke uitzondering tot 2029 krijgt in ieder geval steun van PVV, BBB, SGP, FvD, Denk en JA21." Hoera: we kunnen écht wel een transitie maken weg van vervuilende diesels, maar ondernemers voor een paar politieke puntjes haastig richting de rand van de afgrond pesten en dreigen, is niet de manier.