Historicus Auke van der Woud:

Juist nu is centrale planning belangrijker dan ooit. We zitten midden in een energietransitie, waarbij wind- en zonneparken een enorm beslag op de ruimte leggen. Het is te triest voor woorden als je ziet dat er ergens windmolens in het landschap worden neergezet, waarvan de opgewekte elektriciteit ten goede komt aan twee of drie datacentra. Dat zijn keuzes die worden gemaakt door plaatselijke wethouders. Die hebben daar geen akelige bedoelingen mee, maar ik vind niet dat je zulke beslissingen op dat schaalniveau moet nemen. Hetzelfde geldt voor woningbouw. Er moeten een miljoen huizen in Nederland bij komen, maar er is geen landelijk beleid meer voor.

Ik begrijp dat niet. Op deze manier loopt het land gewoon vol. En dat is doodzonde. Nederland is nu nog ongelooflijk gevarieerd. In het buitenland rijd je soms uren achter elkaar door hetzelfde landschap, maar hier zit je binnen tien minuten in een totaal ander gebied qua bodemgebruik en vegetatie. Dat hoeven we niet op te geven.’

Wat moet er dan gebeuren?

‘Laat de rijksoverheid een aantal scenario’s schetsen om te laten zien wat er met het landschap gebeurt als je per regio kiest voor groene energie, voor woningbouw, intensieve landbouw of recreatie en natuur. Dan kunnen we daar als Nederlandse burgers met elkaar een gesprek over voeren. Nu is er geen democratische sturing; alles wordt aan de markt overgelaten. Wat dat betreft lijken we wel terug te zijn in de negentiende eeuw, met dit verschil dat het landschap intussen in hoog tempo verarmt.’

Bas Kromhout is senior redacteur van Historisch Nieuwsblad.