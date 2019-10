Mensen wakker worden, E10-brandstof STINKT en zonder meteen een zondebok aan te wijzen het is allemaal ongezien de schuld van Greta Thunberg. E10 is duurder, het sloopt je auto, het sloopt je scooter, je hebt minder powerrrrr, kunststof en rubber lost op, en dus lekkages, metaal gaat oxideren, je motor gaat eerder naar de tering en je stapt van de weeromstuit maar over op een duurdere super. Omdat E10 gaat rotten is het ook nog eens dodelijk voor bladblazers, grasmaaiers en ander onontbeerlijk grut voor iedereen die weleens buiten de ring van de grote stad is geweest. Dat het die volksmenners van De Telegraaf echter vooral te doen is om de boel een beetje op te hitsen blijkt wel weer uit het oerdomme plaatje waarop een of andere knaap z'n elektro-blazer de sporen geeft.

Zit 'n stekkertje aan he, Telegraaf

Stay strong Volvo van Pritt