In de categorie Onderzoek Waar We Wat Mee Kunnen presenteren wij u vandaag 'Consument profiteert niet maximaal van olieprijsdalingen' in ons favoriete vakblad Economisch Statistische Berichten over ons favoriete vak economie. Wat is dat dan voor onderzoek? Onderzoek naar prijs van olie en benzine. Als de olieprijs stijgt, wordt de benzine namelijk wel duurder, maar niet goedkoper. Maar als de olieprijs daalt, dan wordt de benzine misschien wel goedkoper, maar niet zoveel goedkoper als het eerst duurder werd. Dat dacht u natuurlijk al lang, en dat klopt dus gewoon. Allemaal ingewikkelde plaatjes en geleerde citaten om dit te bewijzen na de breek. En wat kunnen we met dit onderzoek? Boos worden natuurlijk! En allemaal elektrisch gaan rijden! Oh nee wacht.