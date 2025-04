We zijn als volk het vertrouwen kwijt. In de Nederlandse politiek, in de wereldpolitiek, in Trumps masterplannen en dus ook in de: economie. We durven niet meer zo heel veel centjes uit te geven. Het CBS publiceerde vandaag nieuwe cijfers over de economische groei en die cijfers zagen er niet al te best uit. Er was namelijk een grotere stijging van het bbp verwacht dan de 0,1 procent groei in het eerste kwartaal van 2025. De consumptie van de overheid steeg nog met 0,5 procent, maar: "Huishoudens hebben onder andere minder besteed aan voedings- en genotmiddelen en transportmiddelen." En dat leidde tot een daling van 0,2 procent en een lagere algehele groei. Ja en dan zitten we ineens allemaal met de gebakken peren door dat boycotten van Amerikaanse producten en Israëlische dadels. Nee goed, daar ligt het natuurlijk niet alleen aan. We besteden uiteindelijk te weinig geld met z'n allen. Maar mensen, Nederlanders, dit kunnen wij toch niet over onze kant laten gaan? Zo zijn we niet Nieuw Social Gecontracteerd! We moeten eropuit, naar de winkelstraten die u nog zo zelden ziet: meer voeding kopen! Meer genotsmiddelen kopen! Alleen zo kunnen we later nóg meer voeding en nóg meer genotsmiddelen kopen.