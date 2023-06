Ik merk zelf ook dat alles duurder wordt, maar het is nog wel te behappen persoonlijk. Maar als ik in mijn omgeving kijk dan gaan mensen 2 of 3 x per jaar op vakantie. Een dure skivakantie plus een lange zomervakantie naar het buitenland is totaal niet vreemd. Elektrische autos, zonnepanelen, dure TV's en niemand die daar een probleem van maakt. En nee ik woon niet in Yuppenland maar in de periferie van NL. Maar wel klagen over de boodschappen, dat je aan de pomp steeds meer kwijt bent en dat het steeds moeilijker rondkomen is. Ik denk dan: is die nieuwe auto wel nodig of moet je zo vaak op vakantie? Als we terug gaan naar een wat 'normalere' manier van consumeren denk ik dat het allemaal wel meevalt voor deze (redelijk grote) groep mensen. Deze manier van consumeren kennen mijn ouders (in de 70) namelijk niet.