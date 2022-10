@zeeman73 | 31-10-22 | 10:39

Onzin. We hebben de huidige ellende te danken aan onze politici, die gouden baantjes in het vooruitzicht hebben als ze maar mee gaan in de klimaathysterie.

En let wel, dat doen ze op een manier dat alleen het plebs er last van heeft. Kaag vliegt er geen kilometer minder om, noch Jetten of Timmermans.

Foute keuzes (kolencentrales sluiten, en daar dan ook nog honderden miljoenen voor betalen), meer foute keuzes (geen kerncentrales bouwen), nog meer foute keuzes (Trump uitlachen als ie waarschuwt voor de afhankelijkheid van Poetin) en dan nu "maar Poetin" roepen. Ok, ze komen er mee weg omdat onze media de schoothond van de zittende macht zijn, maar _daar_ zit het probleem. Want die ruzie met Rusland zou helemaal geen probleem zijn als we gewoon een netje gespreid aanbod van energie zouden hebben gehad.