Tegel van het jaar van reaguurder Wattman vandaag onder ons topic over hoogleraar Helga de Valk, die bij de grote Rudy Bouma Show Nieuwsuur vertelde dat we in Nederland gemiddeld 67 vierkante meter woonoppervlak per persoon hebben, veel meer dan in andere landen. Dat is namelijk nepnieuws. Nou kan mevrouw Valke aan deze vergissing niet zoveel doen (wel gek dat ze 67 in plaats van 65 zegt trouwens, red.) want het nepnieuws dat we in Nederland gemiddeld 65 vierkante meter woonoppervlak per persoon hebben, heeft jarenlang op de website van het CBS gestaan. Twee weken geleden is er stilletjes een erratum geplaatst, waaruit blijkt dat (door een nogal domme blunder) dit getal onjuist is. Het gemiddelde is 53 vierkante meter per persoon, niet 65. Dat scheelt 12 vierkante meter of, om een wat technischere term te gebruiken, een slok op een borrel. Wij hebben het CBS gevraagd waarom deze belangrijke aanpassing van dit best wel cruciale cijfer dat regelmatig terugkomt in discussies zo stilletjes is aangepast. Een woordvoerder laat weten dat het herfstvakantie is, maar dat ze zo snel mogelijk antwoord gaat geven op onze vraag. Joehee, Staatscommissie, leest u mee?

Au

Au

Ook NOS.nl

Bron

UPDATE - VANDAAG (!) IN TROUW