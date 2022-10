We hebben in Nederland - het dichtstbevolkte land van de EU - 424 inwoners per km². In het dichtbevolkte Den Haag zelfs ruim 6720 per km² !!

In ons omringende landen is veel meer leefruimte:

In Duitsland leven 233 inwoners per km².

In het Verenigd Koninkrijk 271 inwoners per km².

Frankrijk telt 114 inwoners per km².

Tijd om na te denken is er niet meer. Hoogste tijd om te zorgen dat de leefbaarheid in steeds meer overbevolkte wijken niet nog meer onder druk komt te staan: Om te beginnen, acuut stoppen met ongebreidelde immigratie wegstoppen in die wijken. Voor evenredige verdeling met terugwerkende kracht: Met de hoogste prioriteit problemen oplossen waar ze horen. Zoals de 50.000 immigranten die nu in de azc's in afwachting zijn op een woning, in flex/containerswoningen plaatsen op middenbermen op lanen en wegen in de breder opgezette wijken waar leden van de Staatscommissie zelf wonen.