Die 110 alleenstaande mannen in een opvang zonder voorzieningen en dagbesteding is niet het hele verhaal, dit komt bovenop een Stek-Oost achtig experiment waar andere asielzoekers, daklozen en probleemgevallen werden geplaatst in 396 tijdelijke woningen en nog zes losse containers voor overlast gevende daklozen. De koek is een keertje op.

De waarnemend burgemeester van Loosdrecht probeerde een azc door te drukken zonder consultatie met zijn gemeenteraad, zonder inspraak van de buurt, zonder hun bezwaren te ontvangen of behandelen, zonder mensen tijd te gunnen om het oordeel van de rechter te vragen of af te wachten. Scheiding der machten is dood in Loosdrecht.

Noodopvang, spreidingswet en azc zijn ingeburgerde termen, de term noodwoonwijk of noodstad zijn dat niet. Over een nieuwe woonwijk wordt gemiddeld tien jaar vergaderd, een azc in Loosdrecht werd voor het weekend bekend gemaakt, en zou aanstaande woensdag openen. 110 alleenstaande mannen in een pittoresk, lommerrijk dorpje.

Je ziet ’s middags een jongen met gezichtsbedekking, capuchon en witte joggingbroek zwaar vuurwerk gooien, hij is ’s avonds nog steeds niet opgepakt. Op andere beelden zie je pubers van dertien of veertien hard geslagen worden door de ME terwijl ze weggaan. Een oudere voorbijganger weet niet meer waarom hij bewusteloos geslagen werd.

Het lijkt wel alsof het bestuurders heel goed uitkomt als deze demonstraties uit de hand lopen, want dan kan je ze verbieden en platslaan. Dan kan je bezorgde bewoners gemakkelijk wegzetten als relschoppers, racisten en beesten. Dan kan je mensen die risico’s inzien dehumaniseren, demoniseren en cancellen.

Wanneer de weg wordt geblokkeerd door XR volgt er geen geweld of vervolging, demonstraties voor het morbide fascisme van Hezbollah, Hamas en hun Ayatollahs krijgen ere-escortes, maar een demonstratie voor het behoud van cultuur, rust, sfeer en veiligheid in de wijk krijgt politiehonden en de lange wapenstok. Zoek de verschillen.

Gemeentes nemen voetbalvelden van spelende kinderen af om een azc te bouwen. De velden ernaast zijn dan ook niet meer geschikt om jonge meisjes te laten sporten. De impact van een azc is groot, mede door een gebrek aan handhaving. Waar blijven de aanhoudingseenheden als een winkelier of een jonge vrouw belt?

De gemeente Nieuwekerk aan de IJssel stelt dat er geen juridische weg is om de azc-vergunning in te trekken, terwijl er 306 bezwaren zijn ingediend. Hier wijst de gemeente eerst honderden bezwaren ongelezen af, om vervolgens vooruit te lopen op oordelen van de bestuursrechters. Die juridische weg is er, en moet zelfs nog doorlopen worden.

Den Haag verzandde direct in een coalitiecrisis rond woningbouw, maar daarvoor moet eerst een afvalverwerker een groen gebied in. Een nieuw azc komt op een locatie waar VIJFTIEN jaar geleden besloten werd tot woningbouw, die er nog steeds niet staan. Het lege pand kost vier ton per maand, inmiddels 72 miljoen euro weggegooid geld!?

De spreidingswet streeft naar 96000 tot 103000 opvangplekken, vorig jaar kende 24140 nieuwe asielzoekers en 16740 verzoeken tot gezinshereniging. Afgewezenen keren zelden echt terug, verdwijnen in de illegaliteit en veroorzaken overlast als dakloze. De EU besloot tot terugkeerhubs buiten de EU, het uitzetcentrum van Ter Apel mag naar Rabat.

Als maar de helft van de asielverzoeken wordt ingewilligd, heb je jaarlijks tienduizend woningen nodig. Er kwamen vorig jaar 21510 sociale huurwoningen bij. De uitstroom van statushouders uit de opvang stagneert op gebrekkige woningbouw. Woningdelen door statushouders werd deze week voorgesteld, terwijl tatta’s geen woning mogen delen.

Zolderkamers, antikraakkantoorpanden en woningdelen zijn goed genoeg voor onze familie, vrienden en kennissen, die kunstgrepen zijn dus ook goed genoeg voor asielzoekers en statushouders. Er is geen noodzaak voor hotels voor ons, er is geen noodzaak voor hotels voor hun, zie artikel 1 van onze grondwet, elke dakloze is gelijk.

De afgelopen tien jaar groeide Nederland met een miljoen mensen, puur dankzij een migratieoverschot, zonder migratie krimpt onze bevolking al vier jaar. Onze woningbouw houdt al een decennium de illegale migratiegolf niet meer bij. We hebben geen opvangcrisis, we hebben doorstroom- en uitstroomcrises.

Zelfs de NOS is erachter dat onze nieuwe generatie later en minder kinderen krijgen, door een gebrek aan woonruimte. Ze kunnen werken en studeren, ze kunnen niet zelfstandig wonen, een relatie opbouwen of een gezin stichten. Deze generatie heeft geen xenofobie, maar mist een humaan perspectief op een eigen huis.

De waan van de dag wordt gegijzeld door nieuwkomers, we vergeten basisbehoeften van mensen die hier studeren en werken. Er zijn 1,4 miljoen woningzoekenden, maar politici staan pas woningbouw toe als alles tot en met stikstof in perfectie geregeld is. Er komen honderden ambtenaren bij, terwijl de woningbouw vastloopt op een personeelstekort.

Terwijl er rellen zijn over nieuwe azc's in Den Bosch en Loosdrecht, wordt de reguliere woningbouw in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht geblokkeerd door een gebrek aan elektriciteit, een datacentrum mocht net wel. We zijn een rijk land dat ooit wereldberoemd werd met het licht van de lampen en televisies van Philips.

ASML is het boegbeeld van onze kenniseconomie, maar marktleider TSMC wil hun nieuwste machines nog niet. Onze jongeren worden op technische universiteiten uitgeloot omdat ze het inhoudelijk afleggen tegen kandidaten uit het buitenland. ASML wordt steeds afhankelijker van buitenlands personeel, waarom blijven ze nog hier?

Een woning van 78 vierkante meter kost € 5800 per maand voor een ASML-expat.

Jetten1 heeft tien steden beloofd en gaat nat.