VrijMiBo met The Red Clay Strays, Barry Manilow, Death Cab for Cutie & meerrrr
BIERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Sinds een paar jaar en zeker sinds het knalalbum Made by these Moments in 2024 een van de grootste bands ter wereld op het gebied van americana: The Red Clay Strays. Scoorden monsterhits met Wondering Why en Wanna be Loved en dan hoeven we u helemaal niet uit te leggen wanneer u dat nummertje draait want dat gaat zo: Hallo bent u de meneer van de datingapp ja dat ben ik goh nou wat leuk ik heet Samantha hoi ik heet Rolbert (geen idee, red.) ja hoor ik pak je jas wel aan oh dan stofzuig ik het huis wel even nou wil je een rode wijn ja doe maar een barbaresco goh wat een goede keuze zullen we een muziekje aandoen leuk waar zat je aan te denken nou ik dacht aan Wanna be Loved van The Red Clay Strays ken je dat waar liggen hier eigenlijk de condooms? De southern- blues- americanarockers uit Mobile, Alabama (net als Eugene Sledge trouwens) komen nu met hun derde album, Grateful, met een soort gospelrock waar je van moet houden (wij eigenlijk niet), maar die je vooral op standje 100 door je speakers moet rammen. Ook nieuw: Barry Manilow, van Copacobana, die na z'n kankerbehandeling (deel long eruit) dacht dat-ie nooit meer kon zingen, maar mooi toch wel. Enfin, u ziet hoe snel het kan gaan. Vier het leven, drink bier en geniet. Het is weekend. Proost.
Barry Manilow
Remco Campert - Lamento
Hier nu langs het lange diepe water
dat ik dacht dat ik dacht dat je altijd maar
dat je altijd maar
hier nu langs het lange diepe water
waar achter oeverriet achter oeverriet de zon
dat ik dacht dat je altijd maar altijd
dat altijd maar je ogen je ogen en de lucht
altijd maar je ogen en de lucht
altijd maar rimpelend in het water rimpelend
dat altijd in levende stilte
dat ik altijd zou leven in levende stilte
dat je altijd maar dat wuivend oeverriet altijd maar
langs het lange diepe water dat altijd maar je huid
dat altijd maar in de middag je huid
altijd maar in de zomer in de middag je huid
dat altijd maar je ogen zouden breken
dat altijd van geluk je ogen zouden breken
altijd maar in de roerloze middag
langs het lange diepe water dat ik dacht
dat ik dacht dat je altijd maar
dat ik dacht dat geluk altijd maar
dat altijd maar het licht roerloos in de middag
dat altijd maar het middaglicht je okeren schouder
je okeren schouder altijd in het middaglicht
dat altijd maar je kreet hangend
altijd maar je vogelkreet hangend
in de middag in de zomer in de lucht
dat altijd maar de levende lucht dat altijd maar
altijd maar het rimpelende water de middag je huid
ik dacht dat alles altijd maar ik dacht dat nooit
hier nu langs het lange diepe water dat nooit
ik dacht dat altijd dat nooit dat je nooit
dat nooit vorst dat geen ijs ooit het water
hier nu langs het lange diepe water dacht ik nooit
dat sneeuw ooit de cipres dacht ik nooit
dat sneeuw nooit de cipres dat je nooit meer
Death Cab for Cutie
Deer Tick (indie, maar wel leuk)
The Dwarves (snoeien, maar live beter dan deze belegen crack)
Thomas Bangalter (die gast van Daft Punk met extreem weirde solomeuk)
Fink (breekbaar)
Cyhra (heavy metal)
Vince Staples (rap)
Modest Mouse (rock)
Of Montreal (rock)
Malcolm Todd - Zinger Zangrijter
JJ Nichols (van die rocky blues)
Jalen N'Gonda (funk / soul)
Shane Embury (dude van Napalm Death)
100 Demons (GU)
August Burns Red (GU)
Converge (GU)
Evanescence (GU, maar vreselijk)
Evergrey (GU)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VrijMiBo met Paul McCartney, Neil Young, Willie Nelson en Jan Hanlo
Koelen, koelen, koelen, bier, bier, bier
VrijMiBo met Herrie Stijls
In het uitvak van de ArenA zitten de fans van Zayn Malik, die gaan we in elkaar rammen
VrijMiBo met Peter Frampton, Drake en E. du Perron
Ook in de regen smaakt bier naar bier
VrijMiBo met Ye
Yeeee yooooooo
VrijMiBo met Éric Cantona
We drinken bier, maar een liveblog volgen kan natuurlijk ook nog