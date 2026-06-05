Sinds een paar jaar en zeker sinds het knalalbum Made by these Moments in 2024 een van de grootste bands ter wereld op het gebied van americana: The Red Clay Strays. Scoorden monsterhits met Wondering Why en Wanna be Loved en dan hoeven we u helemaal niet uit te leggen wanneer u dat nummertje draait want dat gaat zo: Hallo bent u de meneer van de datingapp ja dat ben ik goh nou wat leuk ik heet Samantha hoi ik heet Rolbert (geen idee, red.) ja hoor ik pak je jas wel aan oh dan stofzuig ik het huis wel even nou wil je een rode wijn ja doe maar een barbaresco goh wat een goede keuze zullen we een muziekje aandoen leuk waar zat je aan te denken nou ik dacht aan Wanna be Loved van The Red Clay Strays ken je dat waar liggen hier eigenlijk de condooms? De southern- blues- americanarockers uit Mobile, Alabama (net als Eugene Sledge trouwens) komen nu met hun derde album, Grateful, met een soort gospelrock waar je van moet houden (wij eigenlijk niet), maar die je vooral op standje 100 door je speakers moet rammen. Ook nieuw: Barry Manilow, van Copacobana, die na z'n kankerbehandeling (deel long eruit) dacht dat-ie nooit meer kon zingen, maar mooi toch wel. Enfin, u ziet hoe snel het kan gaan. Vier het leven, drink bier en geniet. Het is weekend. Proost.

Hier nu langs het lange diepe water

dat ik dacht dat ik dacht dat je altijd maar

dat je altijd maar

hier nu langs het lange diepe water

waar achter oeverriet achter oeverriet de zon

dat ik dacht dat je altijd maar altijd

dat altijd maar je ogen je ogen en de lucht

altijd maar je ogen en de lucht

altijd maar rimpelend in het water rimpelend

dat altijd in levende stilte

dat ik altijd zou leven in levende stilte

dat je altijd maar dat wuivend oeverriet altijd maar

langs het lange diepe water dat altijd maar je huid

dat altijd maar in de middag je huid

altijd maar in de zomer in de middag je huid

dat altijd maar je ogen zouden breken

dat altijd van geluk je ogen zouden breken

altijd maar in de roerloze middag

langs het lange diepe water dat ik dacht

dat ik dacht dat je altijd maar

dat ik dacht dat geluk altijd maar

dat altijd maar het licht roerloos in de middag

dat altijd maar het middaglicht je okeren schouder

je okeren schouder altijd in het middaglicht

dat altijd maar je kreet hangend

altijd maar je vogelkreet hangend

in de middag in de zomer in de lucht

dat altijd maar de levende lucht dat altijd maar

altijd maar het rimpelende water de middag je huid

ik dacht dat alles altijd maar ik dacht dat nooit

hier nu langs het lange diepe water dat nooit

ik dacht dat altijd dat nooit dat je nooit

dat nooit vorst dat geen ijs ooit het water

hier nu langs het lange diepe water dacht ik nooit

dat sneeuw ooit de cipres dacht ik nooit

dat sneeuw nooit de cipres dat je nooit meer