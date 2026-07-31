VrijMiBo met Ariana Grande en Cees Nooteboom
Tijd voor koel bier om af te koelen
Ach Ariana, wat een schatje was dat ooit. Begonnen bij Nickelodeon, doorgebroken als zangeres met The Way, die aanslag in Manchester natuurlijk, meer muziek, meer populariteit en toen kwam die musical en toen bleef er nog maar weinig van haar over (gaat het?). Wat er wel is: Petal, haar nieuwe album. Omdat deze vrouw een meisjesstem heeft klinkt het allemaal toch nog een beetje Nickelodeonachtig. En dat het klinkt alsof Hate That I Made You Love Me onder water is opgenomen, helpt ook niet mee. Het klinkt misschien nog wel gelikter dan K3, alleen kreeg je er bij K3 wel drie of zes of zo in plaats van het stoffelijk overschot van Ariana Grande. Maar goed, morgen weer een miljard luisteraars op Spotify, dus wie zijn wij? Wij zijn ook maar een stel bezwete gasten die stuk voor stuk dag en nacht naar The Stones luisteren. En als we dat niet doen lezen we reisverhalen van Cees Nooteboom. Zijn gedichten mogen er ook best zijn trouwens, al is hij er zelf niet meer. Niet huilen nu, koel blijven. Proost op de kunstenaar (niet morsen in boeken), op het popidool (niet morsen op platen) en op de laatste vrijdag van de maand (bier gewoon het mondje in dus). Prettig weekend.
Cees Nooteboom - Zijn
En als we ons zelf
nu een achterlieten?
Daar gaat het, zonder groeten,
mokkend en tobbend
op zoek naar iets beters.
Het kijkt niet eens om.
En wij?
Wij moeten eerst wennen
aan dit stralende landschap
van vroeger en later,
Cindy Blackman Santana (Santanajazzzzz)
Nieuwe song (?) Tom Waits
The Durutti Column (punky)
Lucia & The Best Boys (indierock)
Opus Kink (punk)
Shearwater (indierock)
Allt (GU)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VrijMiBo met Shania Twain, Charli XCX en Betje Wolff
Dit weekend regent het bier
BIERSCHANDAAL. Bezoekers Efteling massaal OPGELICHT
Foto: Bolle Jos, of zo
VrijMiBo met de Rolling Stones
Het is weekend - VROEG AAN HET BIER - 4 zit in de klok
VrijMiBo met YES, Olivia Rodrigo en Hanny Michaelis
Bier! (maar Oranjebitter mag ook)
VrijMiBo met Paul McCartney, Neil Young, Willie Nelson en Jan Hanlo
Koelen, koelen, koelen, bier, bier, bier
EBOLA in het StamCafé
Het is lekker weer en EBOLA IS IN NEDERLAND! Dat vieren we in 5 plaatjes
VrijMiBo met Herrie Stijls
In het uitvak van de ArenA zitten de fans van Zayn Malik, die gaan we in elkaar rammen