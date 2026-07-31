Ach Ariana, wat een schatje was dat ooit. Begonnen bij Nickelodeon, doorgebroken als zangeres met The Way, die aanslag in Manchester natuurlijk, meer muziek, meer populariteit en toen kwam die musical en toen bleef er nog maar weinig van haar over (gaat het?). Wat er wel is: Petal, haar nieuwe album. Omdat deze vrouw een meisjesstem heeft klinkt het allemaal toch nog een beetje Nickelodeonachtig. En dat het klinkt alsof Hate That I Made You Love Me onder water is opgenomen, helpt ook niet mee. Het klinkt misschien nog wel gelikter dan K3, alleen kreeg je er bij K3 wel drie of zes of zo in plaats van het stoffelijk overschot van Ariana Grande. Maar goed, morgen weer een miljard luisteraars op Spotify, dus wie zijn wij? Wij zijn ook maar een stel bezwete gasten die stuk voor stuk dag en nacht naar The Stones luisteren. En als we dat niet doen lezen we reisverhalen van Cees Nooteboom. Zijn gedichten mogen er ook best zijn trouwens, al is hij er zelf niet meer. Niet huilen nu, koel blijven. Proost op de kunstenaar (niet morsen in boeken), op het popidool (niet morsen op platen) en op de laatste vrijdag van de maand (bier gewoon het mondje in dus). Prettig weekend.