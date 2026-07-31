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"Long live the 7th of October"-schreeuwers krijgen hun zin: finale debattoernooi met Israëlische deelnemers gaat niet door

Debat: verloren

Woorden doen ertoe. Zo had je afgelopen zondag allemaal mensen die tijdens een demonstratie tegen een debattoernooi met Israëlische deelnemers "Long live the 7th of October" gingen scanderen, en je kunt veel van die leus zeggen maar het is in ieder geval geen oproep tot debat. En er is geluisterd door de instanties hoor. "TivoliVredenburg annuleert de finale van het Europees Kampioenschap Debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou worden gehouden. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycot van Israël, die zij eerder heeft onderschreven. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug." TivoliVeredenburg en Universiteit Utrecht, gefeliciteerd. Veel plezier met jullie nieuwe oude vrienden:

Beelden via X-collectief Eppo Tjuchem

Tags: utrecht, debattoernooi, gaza, 7 oktober
@Ronaldo | 31-07-26 | 10:45 | 125 reacties

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