Spaanse overheid schat 49.000 (!) illegale overstekers, 'kraken huizen', leger kijkt alleen toe, ook Melilla bestormd
De invasie zet voort
Wel ja komt met fiets en al uit de zee gelopen
Seis horas nadando en el mar hasta llegar a Ceuta, dicen los traidores.— David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026
Entran hasta con bicicleta a cuestas. pic.twitter.com/Fg4BIOASiO
Ja sorry jongens dit wordt vooral een beeldtopic omdat ze in CEUTA zelf niet eens meer weten wat ze allemaal overkomt. Het gaat in ieder geval om vele duizenden Noord-Afrikanen, en er zijn tegelijk nog duizenden onderweg. Het leger is """ingezet""", maar dat komt er vooralsnog op neer dat de situatie identiek blijft, met als enige verandering dat het leger toekijkt. Ook verschijnen er veel berichten dat de grensbestormers woningen "kraken", al is even onduidelijk of dat leegstaande woningen betreft of niet. Tegelijk wordt nu ook de grens Melilla, die andere Spaanse enclave in Noord-Afrika, bestormd. Eindeloos beeld onderstaand.
Update 08:45 - Situatie bezworen. MinDef Dilan spreekt van ONACCEPTABELE BEELDEN (?). "Onacceptabele beelden uit Spanje. Er moet snel en stevig opgetreden worden. We moeten onze grenzen beveiligen en beschermen. Toekijken hoe illegale migranten Europa instromen is geen optie."
Update 08:57 - Toch het opmerken waard: de Marokkaanse koning gaf de dag voordat de invasie begon op 'Troondag' een koninklijk pardon aan 1,668 veroordeelde gevangenen, die daarmee vrij kwamen.
Update 09:11 - Volgens Spaanse media betroffen het gisteren tussen de 2.000 en 3.000 illegale migranten. Maar de New York Times schrijft dat het mogelijk om tienduizenden gaat: "Fernando Rodríguez Contreras, an official in the government, said the working estimate for the number of people who had crossed was in the tens of thousands, though that figure could not be confirmed."
Update 09:15 - Beelden van grensbestorming gisternacht rond 01:00 hier.
Update 09:55 - Lol gvd deze flipper selfie vids van zwemmende Marokkanen.
Update 09:59 - Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat er de afgelopen 24 uur 49.000 (!) Noord-Afrikanen overgestoken zijn. De bevolking van Ceuta is zo'n 85.000. Hoe is dit geen bezetting?
Update 10:42 - Video: de nieuwe buren.
Update 10:50 - Je kunt het aan de NOS overlaten om een vrouwelijke migrant op de voorpagina te zetten. Die zie je inderdaad heel sporadisch, maar kom op.
Uw belastinggeld aan het werk dus WORD PREMIUM GEENSTIJL LID
Houd uw online grensbewaking waterdicht!
Ceuta ha amanecido con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera— EL PAÍS (@el_pais) July 31, 2026
📹 Carmen Morán
Lee la información en directo: https://t.co/Y1cpDTM7hq pic.twitter.com/RGtgyGKKqR
Leger """ingezet""", wat betekent dat ze toe mogen kijken
Spain is deploying the military to Ceuta to help secure the border after a mass migrant crossing overwhelmed local police.— Clash Report (@clashreport) July 30, 2026
The armed forces will support the Civil Guard in restoring order following the arrival of thousands of migrants and the deaths of at least nine people. https://t.co/xuNVUGSDTI pic.twitter.com/Ys0LKj5uww
Lol deze flipper vids
Comienzo a ver cientos de videos de este estilo, todos de las últimas 24 horas.— Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) July 30, 2026
Así entraron a España, grabando todo como si fuera parte de un gran plan. pic.twitter.com/tdaTLCqwTJ
De nieuwe buren
Llegaron los ingenieros a España. pic.twitter.com/1f4JG0aV11— Alan Rus 🍸🐍 (@cabemaiden) July 30, 2026
🚩 El Ejército se movilizó para reforzar a la Guardia Civil y la Policía Nacional ante la crítica situación de alerta en la frontera de Ceuta.— El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) July 30, 2026
Las autoridades ordenaron finalmente el despliegue de las Fuerzas Armadas tras producirse varios cambios en los criterios de actuación.… pic.twitter.com/YmiB7TZoVn
Hier worden naar verluidt woningen gekraakt
Ceuta es una ciudad sin ley en estos momentos, estás asaltando viviendas. pic.twitter.com/L86zUMWb2u— David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026
⭕️URGENTE| Marroquís que acaban de llegar ilegalmente a Ceuta intentan entrar en viviendas por la fuerza. pic.twitter.com/biGpHTCAJJ— David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026
Ja joh zet daar maar neer! Beelden uit Marokko, vlakbij grens Ceuta
Camión “A” ya descargado por la policía marroquí— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 30, 2026
Todo ha sido planificado por las autoridades de Marruecos por la reunión de Pedro Sánchez con Argelia. pic.twitter.com/fSs1AtgvOK
Gisternacht
Reaguursels
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