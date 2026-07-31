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Spaanse overheid schat 49.000 (!) illegale overstekers, 'kraken huizen', leger kijkt alleen toe, ook Melilla bestormd

De invasie zet voort

Wel ja komt met fiets en al uit de zee gelopen

Ja sorry jongens dit wordt vooral een beeldtopic omdat ze in CEUTA zelf niet eens meer weten wat ze allemaal overkomt. Het gaat in ieder geval om vele duizenden Noord-Afrikanen, en er zijn tegelijk nog duizenden onderweg. Het leger is """ingezet""", maar dat komt er vooralsnog op neer dat de situatie identiek blijft, met als enige verandering dat het leger toekijkt. Ook verschijnen er veel berichten dat de grensbestormers woningen "kraken", al is even onduidelijk of dat leegstaande woningen betreft of niet. Tegelijk wordt nu ook de grens Melilla, die andere Spaanse enclave in Noord-Afrika, bestormd. Eindeloos beeld onderstaand.

Update 08:45 - Situatie bezworen. MinDef Dilan spreekt van ONACCEPTABELE BEELDEN (?). "Onacceptabele beelden uit Spanje. Er moet snel en stevig opgetreden worden. We moeten onze grenzen beveiligen en beschermen. Toekijken hoe illegale migranten Europa instromen is geen optie."
Update 08:57 - Toch het opmerken waard: de Marokkaanse koning gaf de dag voordat de invasie begon op 'Troondag' een koninklijk pardon aan 1,668 veroordeelde gevangenen, die daarmee vrij kwamen.
Update 09:11 - Volgens Spaanse media betroffen het gisteren tussen de 2.000 en 3.000 illegale migranten. Maar de New York Times schrijft dat het mogelijk om tienduizenden gaat: "Fernando Rodríguez Contreras, an official in the government, said the working estimate for the number of people who had crossed was in the tens of thousands, though that figure could not be confirmed."
Update 09:15 - Beelden van grensbestorming gisternacht rond 01:00 hier.
Update 09:55 - Lol gvd deze flipper selfie vids van zwemmende Marokkanen.
Update 09:59 - Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat er de afgelopen 24 uur 49.000 (!) Noord-Afrikanen overgestoken zijn. De bevolking van Ceuta is zo'n 85.000. Hoe is dit geen bezetting?
Update 10:42 - Video: de nieuwe buren
Update 10:50 - Je kunt het aan de NOS overlaten om een vrouwelijke migrant op de voorpagina te zetten. Die zie je inderdaad heel sporadisch, maar kom op.

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Leger """ingezet""", wat betekent dat ze toe mogen kijken

Lol deze flipper vids

De nieuwe buren

Hier worden naar verluidt woningen gekraakt

Ja joh zet daar maar neer! Beelden uit Marokko, vlakbij grens Ceuta

Gisternacht

Niet (meer) beschikbaar
Tags: Ceuta, Melilla, invasie
@Spartacus | 31-07-26 | 08:36 | 755 reacties

Reaguursels

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Ja dit is wel een invasie en nee Europa overleeft deze demografische vervanging niet tenzij er heel doelmatig ingezet wordt op deportatie en grensbescherming naar Pools en Hongaars model

@Spartacus | 30-07-26 | 15:01 | 431 reacties

De Sanna Marin Defence Forces zijn enorm klaar voor Russische invasie

Eens in een blauwe maan monteert de NPO een filmpje in elkaar dat het kijken waard is

@Spartacus | 20-08-22 | 11:54 | 0 reacties

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