TRUMP GAZA. Board of Peace bereikt 'akkoord' over 'volledige ontwapening' Hamas en andere Gazaanse milities
Zo.
Today, the Board of Peace reached a HISTORIC agreement for the COMPLETE DISARMAMENT of Hamas and all other armed groups in Gaza.— The White House (@WhiteHouse) July 30, 2026
A monumental step toward lasting PEACE and SECURITY. pic.twitter.com/RYUKUdrwIJ
De vredespresident is terug?? Het Board of Peace, bekend van Sigrid Kaag en Gianni Infantino, zou een akkoord hebben bereikt over het "volledig ontwapenen" van Hamas en "alle andere gewapende groepen" in Gaza. De deal zou onderhandeld zijn door Egypte, Qatar en Turkije. Hier past uiteraard een stevig staaltje 'eerst zien, dan geloven' maar volgens Trump is het dus gedaan met tunnels, Jodenhaat en verkrachtingscultuur en is de opbouw van zijn internationale Riviera in het Midden-Oosten weer een stukje dichterbij. Binnen enkele weken zou het ritueel verbranden van de wapens moeten beginnen, maar om het te laten slagen moeten zowel Hamas een "complicated series of reciprocal and independently verified steps" ondergaan in de komdende 7 tot 8 maanden, lezen we bij Axios. Een internationale coalitie van vredebewakers zal een nieuwe Gazaanse politiemacht moeten gaan trainen, die politie gaat vervolgens assisteren bij het inzamelen van wapens en zal de terreursmiechten onder de duim moeten houden, zonder dat die ondergronds en in het holst van de nacht gewoon doorgaan. De Iraanse Revolutionaire Garde zou de Hamas-delegatie rond de begrafenis van Khamenei in Teheran op het hart hebben gedrukt de deal niet te tekenen, maar aan dat verzoek werd geen gehoor gegeven. Al met al klinkt het hoogst ingewikkeld en zijn de haatbaarden natuurlijk geen types die zich aan deals willen houden, maar goed. Trump Gaza number one, Trump Gaza for everyone!
Hoelang nog?
JUST IN: President Trump posts AI video of “Trump Gaza.” pic.twitter.com/YIhadMyFlY— Resist the Mainstream (@ResisttheMS) February 26, 2025
Bibi niet blij, vermoedelijk
בכיר אמריקני אומר לי:— Barak Ravid (@BarakRavid) July 30, 2026
א. נושא עזה עלה בפגישת טראמפ נתניהו ביום שלישי
ב. בפגישת המשך בין נתניהו לבין סגן הנשיא ואנס והשליח וויטקוף באותו יום הנושא נדון בהרחבה
ג. "נתניהו חתם על תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ ועליו פאקינג לעמוד בהתחייבויותיו" https://t.co/WWWFRFtPYK
Iran ook niet blij
🚨IRGC officials urged a Hamas delegation that visited Iran for the funeral of former Supreme Leader Ali Khamenei not to rush into signing the agreement and to play for time, according to a source with knowledge— Barak Ravid (@BarakRavid) July 31, 2026
🚨A senior U.S. official claimed Iran tried to convince Hamas not to… https://t.co/uVQ3X3oTu1
Reaguursels
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Dit doen wij dus altijd op feesten en partijtjes, we wachten tot het even stilvalt, schrapen onze keel en schreeuwen dan luidkeels WAT VINDEN JULLIE EIGENLIJK VAN ISRAËL EN PALESTINA
XR gaat zaterdag Utrecht Centraal volledig stilleggen om Israël een lesje te leren
Ook geen treinen naar het oosten dus