De vredespresident is terug?? Het Board of Peace, bekend van Sigrid Kaag en Gianni Infantino, zou een akkoord hebben bereikt over het "volledig ontwapenen" van Hamas en "alle andere gewapende groepen" in Gaza. De deal zou onderhandeld zijn door Egypte, Qatar en Turkije. Hier past uiteraard een stevig staaltje 'eerst zien, dan geloven' maar volgens Trump is het dus gedaan met tunnels, Jodenhaat en verkrachtingscultuur en is de opbouw van zijn internationale Riviera in het Midden-Oosten weer een stukje dichterbij. Binnen enkele weken zou het ritueel verbranden van de wapens moeten beginnen, maar om het te laten slagen moeten zowel Hamas een "complicated series of reciprocal and independently verified steps" ondergaan in de komdende 7 tot 8 maanden, lezen we bij Axios. Een internationale coalitie van vredebewakers zal een nieuwe Gazaanse politiemacht moeten gaan trainen, die politie gaat vervolgens assisteren bij het inzamelen van wapens en zal de terreursmiechten onder de duim moeten houden, zonder dat die ondergronds en in het holst van de nacht gewoon doorgaan. De Iraanse Revolutionaire Garde zou de Hamas-delegatie rond de begrafenis van Khamenei in Teheran op het hart hebben gedrukt de deal niet te tekenen, maar aan dat verzoek werd geen gehoor gegeven. Al met al klinkt het hoogst ingewikkeld en zijn de haatbaarden natuurlijk geen types die zich aan deals willen houden, maar goed. Trump Gaza number one, Trump Gaza for everyone!