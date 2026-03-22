We zitten op dag 2 van week 4 van de oorlog. In Nederland wordt het plot rond de in Schoonhoven neergeschoten Iraniër, die werkte als ICT'er bij het Politiedienstencentrum, weer iets dikker. De man zou verschillende Telegram-kanalen hebben beheerd waarin hij Iraniërs opriep informatie over militaire doelwitten in de provincie Kerman met hem te delen. Ook vroeg hij om namen van handlangers van het regime. "Na beoordeling en verificatie van de gemelde gevallen worden deze gepubliceerd, zodat de huurlingen kunnen worden berecht zodra Iran vrij is", luidde een Telegram-bericht. De politie zoekt nog altijd naar de schutter en de vluchtauto, een Toyota Yaris.

Op TruthSocial klom Trump vannacht weer een paar treeën hoger de op de escalatieladder, door te driegen met het vernietigen van Iraanse energiecentrales als het regime niet binnen 48 uur de Straat van Hormuz opengooit. Die zit vooralsnog potdicht, maar we houden het ff in de gaten. Tenslotte is het aantal gewonden in Zuid-Israël na de Iraanse voltreffers in Arad en Dimona gisteravond opgelopen tot zeker 162, waarvan 10 in kritieke toestand verkeren. Ook kwam iemand om het leven bij de inslag van een Hezbollah-raket op een weg in het noordelijke Misgav-Am. Een heftige nacht dus, op naar weer een heftige dag. We gaan het volgen, updates zoals altijd HIERONDER.

Update 09:11 - Niet heel verrassend maar Hezbollah heeft de aanval op Misgav-Am opgeëist. Ze zouden naar eigen zeggen een 'gathering of Israeli enemy army soldiers' hebben opgeblazen (het waren 2 auto's, onduidelijk of er militairen betrokken waren). IDF onderzoekt of het gaat om een aanval met anti-tankmunitie.

Update 09:15 - De Israëlische minister Ben Gvir werd niet door iedereen vriendelijk ontvangen bij een bezoek aan de getroffen stad Arad, vanochtend.

Update 09:19 - In Qatar is een (Qatarese) legerhelikopter in zee gestort. Zes doden.

Update 09:25 - Iraanse staatsmedia, reagerend op ultimatum van Trump: 'If there is even the smallest attack on the electrical infrastructure of the Islamic Republic of Iran, the entire region will be plunged into darkness.' (Inclusief kaart met grote energiecentrales in de regio)

Update 09:32 - IDF publiceert nieuw filmpje van het getroffen gebouw in Arad, waar het aantal gewonden is opgelopen tot 84.

Update 10:00 - In tegenstelling tot eerdere berichtgeving op X; geen anti-tankmunitie gebruikt bij dodelijke Hezbollah-aanval op Misgav-Am.

Update 10:28 - Beelden van clustermunitie die inslaat in Tel Aviv bij Iraanse raketaanval van zojuist.

Update 10:35 - Israël zegt (opnieuw) een brug over de Litani in Libanon op te gaan blazen om 'due to Hezbollah’s activities and the transfer of terror operatives to southern Lebanon under the cover of the civilian population'. Minister Katz: 'We will turn the contact villages in southern Lebanon into areas like Beit Hanoun and Rafah, Gaza.'

Update 10:48 - IDF laat weten Walid Muhammad Dib, 'a senior official in Hamas’ financial array in Lebanon', soort accountant van de terroristen, te hebben gedood.

Update 11:00 - 15 gewonden bij de recente Iraanse luchtaanval op centraal Israël.

Update 11:11 - Israël/VS hebben vanochtend behoorlijk huisgehouden bij Isfahan, waar enorme rookpluimen boven een Iraanse vliegbasis te zien zijn.

Update 11:39 - CENTCOM toont beelden van de 'Kuh-E Barjamali Ballistic Missile Assembly Facility'. Die is: kaduuk. Iran laat ondertussen een beelden zien van een poging om een Amerikaanse F-15 neer te halen boven Hormuz.

Update 11:50 - Het aantal gewonden bij de aanvallen op Dimona en Arad is opgelopen tot 180.

Update 12:00 - Mohammed Galliebaf (Iraanse Thom van Campen) herhaalt eerder door staatsmedia geuite bedreiging naar de VS en de regio: 'Immediately after the power plants and infrastructure in our country are targeted, the critical infrastructure, energy infrastructure, and oil facilities throughout the region will be considered legitimate targets and will be destroyed in an irreversible manner, and the price of oil will remain high for a long time.'

Update 12:09 - Poah, filmpje van een auto die rustig door Tel Aviv rijdt, tot er clustermunitie neerkomt op een metertje afstand.

Update 12:22 - Aanvulling op update 10:35. Israël gaat dus alle bruggen over de Litani opblazen, lijkt echt een soortgelijke tactiek te willen toepassen als in Gaza (inclusief het slopen van huizen in dorpen aan de frontlinie).

Update 13:31 - IDF meldt dat er weer een Hezbollah-commandant gedood is: Abu Khalil Barji. 'Commander of the Special Forces in Hezbollah’s Radwan Force'

Update 13:35 - Trump heeft een nieuwe 'grootste vijand van Amerika' op het oog nu Iran 'dood' is: De Democratische partij!

Update 13:47 - Hee een vlogje vanaf een schip middenin de Straat van Hormuz. Gezellig daar!

Update 13:50 - Israël is begonnen met een nieuwe serie stevige luchtaanvallen op het zuiden van Libanon.

Update 14:12 - VIDEO van Israëlisch offensief in Libanon. Een hele grote boem en weg is de brug over de Litani.

Update 14:23 - Een El Al-vlucht moest even rondjes vliegen toen tijdens het landen op Ben Gurion ineens de nieuwe aanval van Iran begon. Na veiligheidsoverleg vanavond komen er wellicht meer restricties voor commerciële vluchten daar, nu de Iraanse (cluster)aanvallen in toenemende mate voor gevaar zorgen.

Update 14:31 - Ook oorlog: Feyenoord - Ajax begonnen

Update 14:38 - Schade aan een huis en een stoep aan diggelen door Iraanse clustermunitie in Bat Yam en Holon, Israël. Er zou ook een inslag zijn geweest bij het hoofdkantoor van het Israëlische topbedrijf Mer Group in Or Yehuda.

Update 15:04 - Kaartjes van wat de IDF vannacht allemaal naar de filistijnen heeft geschoten in Iran, oa een trainingsbasis, wapendepots en -fabrieken, een van de hoofdkwartieren van de Iraanse inlichtingen.

Update 15:07 - Revolutionaire Garde zegt nu dat de Straat van Hormuz helemaal dicht gaat als de VS de energiecentrales gaat aanvallen. Ok.

Update 15:22 - Volgens CNN denkt Iran aan een strategie waarbij ze geld gaan vragen om olietankers veilige doorgang in de Straat van Hormuz te garanderen. Bedragen tot 2 miljoen per schip.

Update 15:40 - In het Libanese grensdorp Khiam wappert de Israëlische vlag.

Update 16:23 - Schokkende mededelingen van de Amerikaanse schatkistmeneer Scott Bessent nu: Hitler en Himmler allebei dood.

Update 16:32 - Goh. Rutte bij CBS: Trump heeft nog steeds volkomen gelijk