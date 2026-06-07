Liveblog oorlog Iran. Amerika schiet twee drones uit de lucht nabij Straat van Hormuz, tegengestelde berichten over mogelijke Israëlische spionage van de VS
(Vandaag nummer 138, liveblog 137 las u hier)
Earlier today, U.S. forces in the Middle East shot down two Iranian one-way attack drones that threatened international maritime traffic in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2026
American forces remain postured and ready to continue defending against Iranian aggression.
Ja en nog even over dat bericht dat de Amerikaanse defensie inlichtingendienst alle seinen op rood heeft wat betreft Israëlische spionage op eigen bodem: de New York Times heeft daar nu ook bronnen bij, dat wil zeggen, haalt rapporten aan. Zorgen zouden onder andere gaan over toponderhandelaars, die heimelijk gevolgd en afgeluisterd zouden worden. Nu is Israël qua inlichtingen de absolute top, dus het zou zeker kunnen, al kan het ook gewoon paranoia zijn. De doorgaans goed ingevoerde Israëlische journalist Yossi Melman (schrijft oa voor Haaretz en The Jerusalem Post) die goed ingevoerd is in het inlichtingenwezen, doet het als onzin af. Hij noemt de recente publicaties "deel van een campagne door krachten in de regering om Netanyahu en de Israëlische inlichtingendienst te beschuldigen van verantwoordelijkheid voor de mislukte oorlog tegen Iran," en constateert dat men in de kringen rondom Trump op zoek is naar een zondebok. Mocht Israël toch onderhandelingen tussen Amerikanen, Iraniërs en Pakistanen afluisteren, dan zou het doel van die operatie het afluisteren van Iraniërs en Pakistanen zijn, aldus Melman, wat natuurlijk onverlet laat dat er dan wel degelijk Amerikanen zijn afgeluisterd.
Ondertussen schoot de VS volgens Central Command maar weer eens twee Iraanse drones uit de lucht, ditmaal nabij de Straat van Hormuz, waar ze een bedreiging zouden hebben gevormd voor 'internationaal maritiem verkeer'.
Afijn, we gaan maar weer eens live.
Update 09:05 - Voetbal is ook oorlog, en dus overnacht het nationale elftal van Iran dit WK niet in Amerika, maar in Mexico.
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