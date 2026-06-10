De EU beschrijft het EU-burgerinitiatief als "een unieke manier om de EU mee vorm te geven door de Europese Commissie op te roepen nieuwe wetgeving voor te stellen. Wanneer bij een initiatief één miljoen geldige handtekeningen zijn verzameld, beslist de Commissie wat er moet worden gedaan." Opmerkelijk: op diezelfde EU-pagina staan onder "Alle initiatieven die u kunt ondertekenen" acht actieve burgerinitiatieven, waaronder het "EU-initiatief ter bescherming van zwerfhonden, zwerfkatten en dieren uit dierenasielen in de EU/derde landen" met maar liefst 3.802 handtekeningen.

Welke er dan weer niet tussen staat is de Save Europe Act, die vandaag in krap een week door de 300.000 handtekeningen ging. Het NederDuitse initiatief door Eva Vlaardingerbroek en Martin Sellner luidt ongeveer als volgt: "We, the Peoples of Europe, Motivated by a deep love and sense of responsibility for our nations, descendants and shared civilization, turn to the European Commission. Recognizing that the native peoples of Europe, comprising the ethnic, cultural and linguistic communities of the Member States, possess an inalienable right to preserve their collective identity, heritage and way of life, as rooted in the principles of national sovereignty and self-determination."

Ja kijk weet je. Westerse faculteiten hebben al decennia de mond vol van 'indigenous rights', maar dat lijkt dan toch altijd precies niet over inheemse Europeanen te gaan. En laten we ook niet doen alsof de Europese Commissie over deze onderwerpen in gesprek wil met onderdanen, al hadden ze 10 miljoen handtekeningen. Maar dan kan die weigering in ieder geval weer bij de BEWIJSLAST gevoegd worden. Afijn, mocht u zich geroepen voelen, tekenen kan dus hier.