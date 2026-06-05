Liveblog oorlog Iran. VK en Frankrijk leiden mijnenveegmissie Hormuz, Israël had 'special forces in Zuid-Azerbeidjan en Somaliland'
EUROPESE MACHTEN HERRIJZEN in Liveblog 136 alweer. Liveblog 135 las u hier
Maar doen WIJ mee?
Engeland en Frankrijk hebben blijkbaar genoeg marine en maritiem gezag om de mijnenveegmissie te Hormuz te gaan leiden. Bloomberg schrijft: "Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben de plannen afgerond om binnen enkele dagen na een akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de zeestraat een multinationale mijnenruimingsmissie in de Straat van Hormuz te leiden, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak. (...) Militaire planners in verschillende landen bevinden zich in een vergevorderd stadium van hun plannen om gezamenlijk de zeestraat te ontdoen van de door de Iraanse Revolutionaire Garde gelegde zeemijnen, aldus vijf personen die bekend zijn met de besprekingen." Er zouden 15 landen deelnemen aan deze coalitie van de vegers en dan rijst de vraag: doen ONZE (3) mijnenjagers mee? Waarschijnlijk wel en dan zijn we Trots Op Holland.
Dan in ander exotisch nieuws. We wisten al dat Israël tijdens de oorlog op twee locaties in Irak geheime voorwaartse basissen bemande voor het geval er piloten neergingen boven Iran, en dat Israëlische eenheden lron Dome- en Iron Beam-platformen bemanden in de Emiraten. Maar nu meldt CNN in een exclusive dat Israël daar bovenop speciale eenheden in Zuid-Azerbeidjan en Somaliland had rondlopen. Over de inzet in Zuid-Azerbeidjan schrijft CNN:
"Israël heeft tijdens de oorlog met Iran in het geheim elite-eenheden van het leger en de inlichtingendiensten naar Azerbeidzjan gestuurd als onderdeel van een netwerk van geheime bases in het Midden-Oosten om operaties tegen Iran te faciliteren, aldus vier bronnen die bekend zijn met de zaak.
De troepen opereerden vanuit verschillende locaties in het zuiden van Azerbeidzjan, aldus twee van de bronnen, vlakbij de noordelijke grens met Iran en op het dichtstbijzijnde punt slechts zo'n 100 kilometer van de Iraanse stad Tabriz, die Israël tijdens de oorlog aanviel.
Ook speciale commando-eenheden werden naar de locatie gestuurd en voerden inlichtingenmissies en drone-operaties uit, aldus de andere twee bronnen, waardoor Israël tijdens de oorlog een waardevolle uitkijkpost had om het noorden van Iran in de gaten te houden."
De inzet in Somaliland - de Noord-Westers Somalische, sterk pro-Israëlische, autonome en enige functionerende regio van Somalië - had vooral te maken met het kunnen lanceren van vluchten die Arabische landmassa's konden omzeilen: "Ondertussen voorzag de afgescheiden republiek Somaliland aan de Hoorn van Afrika Israël van een extra militaire positie, aldus een van de bronnen, waardoor Israëlische vliegtuigen mogelijk een stop konden maken op langeafstandsvluchten naar Iran."
Je hebt goede films, en je hebt de Israëlische werkelijkheid, en vaakt is laatstgenoemde toch spectaculairder.
De onderhandelingen tussen Iran en Amerika lijken trouwens volledig op slot en er zit geen enkele voortgang in. Houden we in de gaten!
Yankee Humour
CENTCOM released these F-16 refueling photos tagged "undisclosed location." pic.twitter.com/Rhr60CDDJr— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) June 4, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Zware Iraanse aanvallen op Koeweit en Bahrein, Amerika 'verdedigt' met tegenaanval Qeshm, 'wapenstilstand intact'
Ja met zoveel lawaai kunnen we de stilte voor de storm niet horen in Liveblog 134. Liveblog 133 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump wil aanpassingen deal, nog strenger omtrent uranium, IDF herneemt KRUISVAARDERSKASTEEL Beaufort Zuid-Libanon
Nog steeds de stormte voor de stil in alweer Liveblog 131. Liveblog 130 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Nog geen 'definitieve beslissing' Trump over deal, 'Emiraten voerden tientallen luchtaanvallen uit op Iran tijdens de oorlog'
Nog geen deal in liveblog nummer 130, die was er ook al niet in liveblog 129
Liveblog oorlog Iran. Vance: 'Deal wapenstilstand 60 dagen heel dichtbij, maar nog niet rond, Trump moet nog beslissen'
De stormte voor de stil in liveblog 129 alweer, Liveblog 128 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Toegang tot internet in Iran gedeeltelijk hersteld, 'Hamasleider Mohammed Odeh gedood door Israël'
De stilte na de storm in liveblog 127, nummer 126 las u hier
Liveblog oorlog Iran. VS voert 'defensieve aanvallen' uit op Iraanse speedboten en luchtafweerinstallatie, 'wapenstilstand intact'
De storm voor de stilte in Liveblog 126 alweer, Liveblog 125 las u hier
Liveblog oorlog Iran. 'Wapenstilstand van 60 dagen mogelijk vandaag aangekondigd, zou Hormuz heropenen, Iran ruimt zeemijnen'
De stilte voor de VREDE van 60 dagen (?) in Liveblog 124 alweer. Liveblog 123 las u hier
Liveblog oorlog Iran. 'VS bereiden nieuwe aanvallen op Iran voor', 'Ivanka Trump was doelwit van opgepakte Garde-terrorist'
Een twee drie liveblog nummer 123, liveblog 122 las u HIER
Liveblog oorlog Iran. 'Israël in hoogste staat van paraatheid sinds wapenstilstand, VS-Israëlische voorbereiding hervatting oorlog voltooid'
Stil hè, die stiltes, na al die vorige stiltes in alweer Liveblog 120. Liveblog 119 las u hier