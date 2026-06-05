Engeland en Frankrijk hebben blijkbaar genoeg marine en maritiem gezag om de mijnenveegmissie te Hormuz te gaan leiden. Bloomberg schrijft: "Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben de plannen afgerond om binnen enkele dagen na een akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de zeestraat een multinationale mijnenruimingsmissie in de Straat van Hormuz te leiden, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak. (...) Militaire planners in verschillende landen bevinden zich in een vergevorderd stadium van hun plannen om gezamenlijk de zeestraat te ontdoen van de door de Iraanse Revolutionaire Garde gelegde zeemijnen, aldus vijf personen die bekend zijn met de besprekingen." Er zouden 15 landen deelnemen aan deze coalitie van de vegers en dan rijst de vraag: doen ONZE (3) mijnenjagers mee? Waarschijnlijk wel en dan zijn we Trots Op Holland.

Dan in ander exotisch nieuws. We wisten al dat Israël tijdens de oorlog op twee locaties in Irak geheime voorwaartse basissen bemande voor het geval er piloten neergingen boven Iran, en dat Israëlische eenheden lron Dome- en Iron Beam-platformen bemanden in de Emiraten. Maar nu meldt CNN in een exclusive dat Israël daar bovenop speciale eenheden in Zuid-Azerbeidjan en Somaliland had rondlopen. Over de inzet in Zuid-Azerbeidjan schrijft CNN:

"Israël heeft tijdens de oorlog met Iran in het geheim elite-eenheden van het leger en de inlichtingendiensten naar Azerbeidzjan gestuurd als onderdeel van een netwerk van geheime bases in het Midden-Oosten om operaties tegen Iran te faciliteren, aldus vier bronnen die bekend zijn met de zaak.

De troepen opereerden vanuit verschillende locaties in het zuiden van Azerbeidzjan, aldus twee van de bronnen, vlakbij de noordelijke grens met Iran en op het dichtstbijzijnde punt slechts zo'n 100 kilometer van de Iraanse stad Tabriz, die Israël tijdens de oorlog aanviel.

Ook speciale commando-eenheden werden naar de locatie gestuurd en voerden inlichtingenmissies en drone-operaties uit, aldus de andere twee bronnen, waardoor Israël tijdens de oorlog een waardevolle uitkijkpost had om het noorden van Iran in de gaten te houden."

De inzet in Somaliland - de Noord-Westers Somalische, sterk pro-Israëlische, autonome en enige functionerende regio van Somalië - had vooral te maken met het kunnen lanceren van vluchten die Arabische landmassa's konden omzeilen: "Ondertussen voorzag de afgescheiden republiek Somaliland aan de Hoorn van Afrika Israël van een extra militaire positie, aldus een van de bronnen, waardoor Israëlische vliegtuigen mogelijk een stop konden maken op langeafstandsvluchten naar Iran."

Je hebt goede films, en je hebt de Israëlische werkelijkheid, en vaakt is laatstgenoemde toch spectaculairder.

De onderhandelingen tussen Iran en Amerika lijken trouwens volledig op slot en er zit geen enkele voortgang in. Houden we in de gaten!