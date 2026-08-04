VIDEO. Russische drone jaagt en explodeert op Oekraïense burger, man overleeft aanval
Russische agressie deel 100000000
Dat het Slavische Slachthuis niet alleen soldaten treft wisten we natuurlijk al maar nu zijn er beelden opgedoken van een Russische drone die het heeft gemunt op een 52-jarige Oekraïense groenteboer in Cherson, een burger dus. Misschien omdat deze man zware concurrentie vormt met de laatste nog overgebleven Wildberries, misschien omdat de Russen een kwaadaardige oorlog voeren en nietsontziend burgers vermoorden in een strijd die ze maar niet winnen, en ook niet zullen winnen. Het levert in ieder geval tragische beelden op. Bijzonder genoeg heeft de man de drone-aanval volgens de Kyiv Independent OVERLEEFD. Oekraïense burger 1, Russische drone 0.
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