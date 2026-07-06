Grootschalige Russische aanval met ballistische raketten en drones op Kiev, minstens 11 doden
Ellende die maar niet stopt
De aftermath
Last night, Russians again attacked residential buildings in Kyiv. A new deliberate act of terror. At least 10 civilians were killed.— Денис Казанський (@den_kazansky) July 6, 2026
No one remains who seriously believes that such terrorist attacks affect Ukraine's military readiness. After four and a half years, it's clear… pic.twitter.com/DeVmol71kb
Terwijl heel de wereld naar de oorlog op het voetbalveld tussen Mexico en Engeland keek, bestookte de Russen de Oekraïense hoofdstad Kiev in een nieuwe, bloedige episode uit het Slavische Slachthuis. Bij een massale aanval met ballistische raketten en drones werden meerdere gebouwen, waaronder een wooncomplex (zie hierboven), vernietigd met als resultaat dat er volgens de Kyiv Independent minstens 10 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten. Net als bij eerdere Russische aanvallen had Zelensky al gewaarschuwd voor de verwoestende Russische agressie, die plaatsvindt net voor de aankomende NAVO-top in Turkije. Drie keer raden wat daar hoog op de agenda staat: het beëindigen van deze oorlog. Trump zal dus wel een hartig woordje met Zelensky spreken over de Russische aanval of Infantino een en ander laten regelen, en anders kan de vredespresident altijd nog tijd maken voor een verhandeling over Zelensky's garderobe. Hoe dan ook: meer gruwelbeelden uit het Slavische theater hieronder.
Update - Inmiddels is het dodental opgelopen tot 11.
De aanval
Video footage shows the moment that a Russian ballistic or cruise missile struck a residential block containing several high-rise apartment building earlier tonight in the Ukrainian capital of Kyiv. pic.twitter.com/KCv35Xcs6P— OSINTdefender (@sentdefender) July 6, 2026
Large secondary detonations are visible at some sort of missile storage facility in Kyiv after Russian Iskander-M ballistic missile and Kh-101 cruise missile strikes. pic.twitter.com/cSdysqG80b— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 6, 2026
The moment when a Russian missile impacted a residential neighborhood in Kyiv tonight. pic.twitter.com/ZHJQruo6L3— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 6, 2026
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