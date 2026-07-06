Terwijl heel de wereld naar de oorlog op het voetbalveld tussen Mexico en Engeland keek, bestookte de Russen de Oekraïense hoofdstad Kiev in een nieuwe, bloedige episode uit het Slavische Slachthuis. Bij een massale aanval met ballistische raketten en drones werden meerdere gebouwen, waaronder een wooncomplex (zie hierboven), vernietigd met als resultaat dat er volgens de Kyiv Independent minstens 10 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten. Net als bij eerdere Russische aanvallen had Zelensky al gewaarschuwd voor de verwoestende Russische agressie, die plaatsvindt net voor de aankomende NAVO-top in Turkije. Drie keer raden wat daar hoog op de agenda staat: het beëindigen van deze oorlog. Trump zal dus wel een hartig woordje met Zelensky spreken over de Russische aanval of Infantino een en ander laten regelen, en anders kan de vredespresident altijd nog tijd maken voor een verhandeling over Zelensky's garderobe. Hoe dan ook: meer gruwelbeelden uit het Slavische theater hieronder.

Update - Inmiddels is het dodental opgelopen tot 11.