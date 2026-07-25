Officieel importeerde Rusland in 2024 voor 202 miljard dollar , tot in hoeverre smokkel daarin is meegenomen blijft vaag. Er zit zit 227 miljoen dollar aan tijdmetingsinstrumenten uit China bij, hopelijk niet voor tijdbommen. Laten we met AI even de blockchain van deze crypto doorwerken om geldstromen en daders te volgen.

Het is niet duidelijk hoeveel hiervan smokkel is, en hoeveel de bankrun door de Russische bevolking die haar geld buiten Rusland stalt. Grote Russische banken zien tegoeden in roebels zo ver kelderen dat ze geen Russische staatsobligaties meer kopen. Het Kremlin kon de afgelopen maand niet meer lenen, maar heeft wel een stijgend begrotingstekort.

Nieuwsuur noemt dit een financieringsmethode , maar het is een betaalmethode. Je moet eerst roebels hebben, je kan niets lenen. Nieuwsuur meldt een stijging van 200 miljoen in 2022 naar 4 miljard euro in 2024, Alexander Browders eigen rapport meldt 100 miljard aan transacties in 2025, voornamelijk via Kirgizië.

De zeventienjarige Alexander Browder bracht vorige maand een rapport uit dat Rusland zijn eigen stablecoins gekoppeld aan de roebel zoals A7A5 gebruikt om sancties te omzeilen. Russische burgers en bedrijven kopen met roebels deze stablecoin, ruilen die voor westerse stablecoins en kopen westerse valuta op westerse bankrekeningen.

Rusland en zijn oligarchen zien onze sancties al decennia aankomen sinds de inval in Georgië (2008), de Krim en de Donbass (2014) en het zeventiende vliegtuig dat op 17 juli 2014 boven Oekraïne werd neergehaald, MH17. Het Kremlin had in 2020 ongeveer duizend miljard verstopt ver buiten Rusland en was klaar voor een grootschalige inval.

Dit maakt eigendom of geldstromen onderzoeken extreem lastig. Dit Russisch geld is in een vorig tijdperk witgewassen. Een stroman in Afrika, Azië of (Noord, Midden en Zuid)-Amerika kan al decennialang op papier eigenaar zijn van een goedlopend normaal bedrijf, terwijl het gewoon een doorgeefluik of dekmantel is van een Russisch conglomeraat.

Het is de afgelopen vier jaar helaas niet gelukt alle trustkantoren op belastingparadijzen te ontmantelen en uit te zoeken wie de uiteindelijke beneficiaire eigenaren zijn. Dat is wel cruciaal om het geld van het Kremlin en zijn oligarchen te vinden, sanctioneren en onteigenen. Vanuit dit biljoen kan Poetin zijn oorlog, spionnen en maffia blijven betalen.

De Russische FSB en KGB hebben geen moeite wereldwijd actie te ondernemen om hun belangen en bezittingen te beschermen, of uit te breiden. Wat op papier staat is betekenisloos als een buitenlandse inlichtingendienst je kinderen kent. Rusland mengt zich ook in diverse Afrikaanse oorlogen en heeft genoeg militairen ter plaatse.

Rusland verwachtte sancties bij de Bosporus, Turkije is immers een NAVO-lid en is een EU-kandidaat-lidstaat. Rusland wilde daarom zijn export via Sint Petersburg en langs de Noordpool vergroten als alternatief. Oekraïne weet de handel in olie en kunstmest via de Zwarte Zee te hinderen, de EU blijft laks op de Noord- en Oostzee.

Rusland wist al jaren dat het ijsbrekersleepboten wilde voor deze ijshavens. Een compleet schip smokkelt wat makkelijker dan losse onderdelen, dus bestelde Rusland via-via een serie sleepboten. Eentje heet BOGAZICI 40 / Ultra 3 en ligt in Rusland, je kan live meekijken hoe de BOGAZICI 38 / Ultra 1 langs Zweden richting Riga of Rusland vaart.

Die schepen zitten vol met westerse onderdelen, want Turkije, deze scheepswerven en hun afnemers waren niet verdacht genoeg. De Afrikaanse vlag van Guinea-Bissau zegt weinig, en dat een Russische kapitein de Ultra 3 in Turkije zou testen, wisten deze onderdelenleveranciers nog niet. Hoe ver gaat de best efforts-verplichting voor hen?

Momenteel handhaven we sancties door van westerse bedrijven te eisen dat zij opletten wie uiteindelijk hun goederen en diensten afneemt. Hier doen we alsof Afrika, Azië en Amerika even snel en even transparant zijn als wij, alsof een bedrijf kan voorzien hoe gangbare civiele goederen in ontwikkelingslanden eventueel worden doorverkocht.

Leveranciers hebben helaas geen inlichtingendiensten die in compleet corrupte landen een wolk van internationale bedrijven tijdig doorzien. Officiële registers, eigendom en jaarrekeningen hoeven niet te kloppen. Afnemers zijn sneller afgeperst, opgelicht of opgericht dan gecontroleerd. De five eyes inlichtingendiensten lopen hier ook op vast.

Politici delegeren een onmogelijke missie waarin ze zelf falen. Deze sanctiepakketten privatiseren een stukje opsporing en handhaving naar bedrijven zonder te voorzien in enig budget of bevoegdheid. Het is even simplistisch als na een bomaanslag het pand van het slachtoffer sluiten, in de hoop dat ondernemers aanslagen voorkomen.

Westerse ondernemers worden opgepakt. Ze worden vervolgens bang, en remmen hun legitieme handel met Azië, Afrika en Amerika. Niemand heeft grip op buitenlandse tussenhandel. Dit wordt een globaal sanctiepakket tegen al onze export, zonder dat het tegen Rusland echt werkt. Het geeft Poetin zelfs commerciële kansen in Afrika en Azië.

Wie deze oorlog wil stoppen, moet samenwerken in plaats van louter straffen.