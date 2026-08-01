Ontwikkelingslanden zijn gemiddeld voor zes procent van hun economie afhankelijk van (illegale) migranten die ( zwart ) geld terugsturen naar het land van herkomst. Deze geldstroom is de belangrijkste bron van buitenlandse valuta om onder andere medicijnen te importeren. Ze gaan hun migranten nooit terugnemen, dat is te duur.

De EU vormt een machtig handelsblok, maar de reactie van de Europese Commissie is zielig . Vanwege de Europese interne markt kunnen lidstaten niet zelfstandig besluiten tot handelssancties en andere maatregelen. De grens met Marokko mag dicht, geen directe vluchten of veerdiensten meer en wacht daarna kalm op hoe Marokko dat oplost.

We zagen de meest infantiele Europese reactie op een invasie vanuit Marokko. Meloni vormt een coalitie om Schengen af te breken en ook ons kabinet treedt op tegen Spanje. We gaan binnen de EU ruzie maken vanwege Marokkaanse agressie , terwijl we samen Marokko moeten aanpakken. Deze Europese politieke verdeeldheid wordt ons graf.

Deze Marokkanen werden onder politiebegeleiding met kiepwagens naar deze grens gebracht. De koning van Marokko had voor de troondag weer duizenden gevangenen vrijgelaten , net zoals tijdens het offerfeest in mei. Rusland en Wit-Rusland proberen met geforceerde migratie op precies dezelfde manier Europa te destabiliseren.

Elke dag komen er duizenden illegale migranten Europa binnen, maar deze week was het nieuws. De Marokkanen die niet door het hekje heengingen, liepen ongeveer 50 meter over de rotsen langs het hekje om daarna 64 meter in de zee te zwemmen. Ondanks dit korte stukje zijn er minimaal 67 verdrukt of verdronken in zeewater van 23 graden .

De EU moet het voor veilige landen duurder maken om hun onderdanen NIET terug te nemen dan WEL terug te nemen. Midden in het hoogseizoen stoppen we eventjes met toerisme, import en export naar Marokko, het is aan de Marokkaanse koning of dat uren, weken of jaren zijn. Maak van de Marokkaanse invasie weer een Marokkaans probleem.

Pieter Lakeman beschreef in "Binnen zonder kloppen" hoe een half miljoen geschoolde jonge Nederlanders na de oorlog mochten emigreren en we daarna Marokko slaafs vroegen om ongeschoolde gastarbeiders. Marokko mocht kiezen welke Marokkanen het opstuurde, en eiste twee kopieën van arbeidsovereenkomsten om belasting te heffen.

We moeten echt leren onze eigen diplomatieke cultuur los te laten, polderen werkt niet in de zandbak, haast ook niet. Mocht je slijmen of snel willen zijn, sloop je direct je onderhandelingspositie (PDF). Hier moet je de ander voor voldongen feiten stellen, en dat generaties lang volhouden. Alleen dan bereik je nieuwe machtsverhoudingen.

Meloni heeft met haar Lampedusa exact hetzelfde migratieprobleem, mede dankzij de veerdienst van onder andere Artsen zonder Grenzen. Als ze consequent zou zijn, zou ze haar eigen Italië ook uit Schengen halen, in plaats van migranten een verblijfsvergunning geven in de hoop dat ze verder doorreizen richting het noorden.

De Nederlandse invoering van het migratiepact is naïef, we gaven weg dat we doorreizigers uit Italië zouden terugsturen naar Italië in ruil voor loze beloften. Wij denken nog steeds in hotels, uitkeringen en sociale huurwoningen, terwijl vele andere Europese landen een uitsterfbeleid hanteren. Laat hen leveren voordat wij leveren.

Ceuta werd overspoeld met ruim 60.000 migranten op 83.567 inwoners. Marokko wil op deze manier Ceuta en Melilla veroveren. De inwoners barricadeerden zich in hun eigen woning, bang voor plunderingen en verkrachting. De meeste Marokkanen gingen binnen een dag terug want ze kregen geen eten, geen drinken en geen onderdak.

Griekenland is sinds het migratiepact gestopt met de registratie van migranten. Ze ontkennen dat de migrant ooit er is geweest en dan hoeven ze die migrant niet terug te nemen. Ze geven die migranten ook nauwelijks eten, drinken, geld of onderdak, in de hoop dat ze doorreizen of teruggaan. Als dat niet werkt, worden ze opgesloten.

We zien dus in Polen, Griekenland, Italië en Spanje hetzelfde migratieprobleem en lidstaten die op individuele basis daar tegen vechten. Naast de EU hebben we landen die migratie inzetten als wapen en/of geldboom, en wij laten ons daardoor chanteren. We kussen de voeten van een Turkse dictator uit angst voor een vluchtelingenstroom.

Het migratiepact sprak over terugkeerhubs, laten we de eerste in Tangier openen als tegenprestatie voordat de grens met Marokko weer een beetje open gaat. We gaan dan gelijk oversteken. Eerst gaan alle afgewezen asielzoekers en gedetineerden uit Marokko vanuit de hele EU terug en daarna pas weer handel of toerisme met Marokko.

Europese toeristen die nu in Marokko zitten, kunnen voorlopig terugkeren via Afrikaanse landen zolang Marokko op deze manier omgaat met haar eigen onderdanen en met haar buurlanden. De koning van Marokko gaf zijn jeugd geen toekomst in eigen land, dreef zijn eigen jeugd met wanhoop de zee in, en zag tientallen verdrinken of elkaar verdrukken.

De koning van Marokko baadt in het bloed van zijn eigen broeders.