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STAMCAFÉ LIVE! Nederland - Marokko

Laat de Rotondeleeuw weer juichen

HUP HOLLAND

Het Parool ging op pad om Amsterdammers te vragen naar Nederland - Marokko. De Amsterdammers: Omar, Galid, Mo, Semi, Ilias, Rachid. Heel toevallig hopen zij allemaal dat Marokko wint. Nee, ze hopen dat Nederland verliest. Wij weten wel beter. De Leeuw van de Atlas met z'n verwijfde schoudertasje legt het af tegen de macht van de Rotondeleeuw. Wij Nederlanders laten de Rotondeleeuw niet in z'n hempie staan. Wij laten de Rotondeleeuw JUICHEN. Wij laten de Rotondeleeuw op de rotonde dansen, dronken van geluk, gloeiend van de jenever. Wij staan achter de mannen van Ronald Koeman, een anagram van 'Rotondeleeuw'. We zetten de wekker, we zijn nog wakker, we drinken schizofreen (bier én koffie), we schreeuwen en we juichen en we springen, het liefst op de muziek van de Dikdakkers. En het is niet dat dat Marokko nou zo goed is hè. De beste speler is een rechtsback en rechtsbacks werden vroeger altijd als laatste gekozen met gym. Verder staan die Marokkanen vooral bekend om stelen (van handdoeken, in die belachelijke Afrika Cup-finale, zeg maar de Donald Duck Divisie van de landentoernooien). Marokko verlóór die wedstrijd trouwens van Senegal. Welnu, Nederland tegen Marokko, helemaal geen zin in mocrohoon de komende jaren dus doe maar gewoon WINNEN. We gaan effe een paar uurtjes voorslapen en dan gaan we om 03.00 uur LIVE LIVE LIVE in dit LIVEBLOG. Praat mee, wollah!

Update 22:05 - Snaveltjes toe mensen! Tot straks

Tags: nederland, marokko, wk voetbal
@Mosterd | 29-06-26 | 22:00 | 57 reacties

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